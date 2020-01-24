Пт, 24.01.2020
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Полиция разыскивает пропавшую 15-летнюю девушку

Анастасия Молчанова

ФОТО: Foto:Valsts policija

Рижское управление Госполиции разыскивает Анастасию Молчанову. Девушка 2004 года рождения 17 января вышла из рижского центра для детей и подростков Ziemeļi, и о ее местонахождении до сих пор ничего не известно. 

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, крашенные светло-русые, длинные волосы. 

Была одета в зимнюю, светло-серую с черными точками куртку, черные джинсы, светлые спортивные ботинки. 

Госполиция призывает внимательно посмотреть на фото, и если в вашем распоряжении есть какая-либо информация о возможном местонахождении Анастасии Молчановой, звоните:  67086000 или 110.

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