Братья Дукурсы за пределами пьедестала на этапе Кубка мира в Германии

Победу на шестом этапе Кубка мира в Германии одержал российский скелетонист Александр Третьяков, который по итогам двух попыток показал результат 1 минуту 40,27 секунды. Вторым стал корее Юн Сун Бин, уступивший лидеру 0,06 секунды. Бронза досталась Феликсу Кайсингеру из Германии, который отстал от лидера на 0,39 секунды.

Томас Дукурс от Третьякова отстал на 0,51 секунды, а от пьедестала - на 0,12 секунды. Мартин Дукурс уступил своему брату на 0,04 секунды.

Таким образом, Третьяков возглавил общий зачёт Кубка мира, набрав после шести этапов 1243 очка. Второе место занимает Мартин Дукурс (1215), а третьим идёт Юн Сун Бин (1189). Томас Дукурс имеет в своём активе 952 очка и занимает седьмую строчку.

Напомним, что на первом и втором этапах Кубка мира Мартин Дукурс стал вторым, на соревнованиях в Винтенберге латвийский скелетонист занял четвёртое место, на четвёртом этапе Кубка мира во французском городе Ла-Плань снова завоевал серебро, а в Австрии стал победителем пятого этапа.