Астрологи определили, кого ждет удача в 2020 году, по последней цифре года рождения
В ночь с 24 на 25 января 2020 года наступает год Белой Металлической Крысы по востчному календарю. По мнению астрологов, этот период так или иначе изменит энергетику всех людей, а узнать в какую сторону поможет последняя цифра года рождения человека.
По словам экспертов, рожденных в годы, оканчивающиеся на 9, удача ждет в общественной жизни. Активность и общительность принесут вам успех. Полезными окажутся контакты с людьми, чей год рождения заканчивается на 2 - они помогут вам открыть дорогу к финансовому успеху. Помехой на пути могут стать лишь мнительность и тревожность.
Тем, кто родился в годы, оканчивающиеся на 8, повезет в профессиональной сфере. Вы можете получить повышение по службе и благосклонность руководства.
Постарайтесь проявлять инициативу без агрессии, иначе ваше бесцеремонное поведение может оттолкнуть окружающих.
Рожденных в годы, оканчивающиеся на 7, ожидает успех в посреднической деятельности и общении. В этом году вы можете действовать по своим правилам. Вас поддержат близкие, а удача поможет увеличить круг общения.
Настоящими счастливчиками года станут рожденные в годы, оканчивающиеся на 6. Вас ждет удача во всех сферах - поддержка семьи, друзей и начальства, успех в работе, участие в масштабных проектах.
Успех и материальные бонусы будут сыпаться на вас как из рога изобилия. Действуйте продумано и не слишком распространяйтесь о своих замыслах.
Рожденные в годы, оканчивающиеся на 5, получат удовольствие от отдыха и уединения. Пришло время разобраться в отношениях не только с партнером, но и с самими собой. Весна принесет комфортный отдых, а если вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то успех как в материальной сфере, так и в отношениях вам обеспечен.
Родившихся в годы, заканчивающиеся на 2, тоже ждет успех в отношениях и финансах. Действуйте решительно, и
в этом случае вы сможете не только наладить прекрасные отношения с партнером, но и получить стабильную денежную прибыль.
Родившихся в годы, заканчивающиеся на 1 и 4, ждет удача в общении, обучении и поездках. Активность и любознательность в 2020 году поможетвам наладить полезные контакты, обратить на себя внимание нужных людей. В результате вы быстро достигните своих целей и реализуете желания.
Родившихся в годы, заканчивающиеся на 0 и 3, ждет удача в материальной сфере и успех в решении любых проблем. Вы будете блистать в этом году и получите поддержку окружающих. При этом астрологи предупреждают, что вам придется отстаивать собственные интересы.