Астрологи определили, кого ждет удача в 2020 году, по последней цифре года рождения

По словам экспертов, рожденных в годы, оканчивающиеся на 9, удача ждет в общественной жизни. Активность и общительность принесут вам успех. Полезными окажутся контакты с людьми, чей год рождения заканчивается на 2 - они помогут вам открыть дорогу к финансовому успеху. Помехой на пути могут стать лишь мнительность и тревожность.

Тем, кто родился в годы, оканчивающиеся на 8, повезет в профессиональной сфере. Вы можете получить повышение по службе и благосклонность руководства.

Постарайтесь проявлять инициативу без агрессии, иначе ваше бесцеремонное поведение может оттолкнуть окружающих.

Рожденных в годы, оканчивающиеся на 7, ожидает успех в посреднической деятельности и общении. В этом году вы можете действовать по своим правилам. Вас поддержат близкие, а удача поможет увеличить круг общения.

Настоящими счастливчиками года станут рожденные в годы, оканчивающиеся на 6. Вас ждет удача во всех сферах - поддержка семьи, друзей и начальства, успех в работе, участие в масштабных проектах.

Успех и материальные бонусы будут сыпаться на вас как из рога изобилия. Действуйте продумано и не слишком распространяйтесь о своих замыслах.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 5, получат удовольствие от отдыха и уединения. Пришло время разобраться в отношениях не только с партнером, но и с самими собой. Весна принесет комфортный отдых, а если вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то успех как в материальной сфере, так и в отношениях вам обеспечен.

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 2, тоже ждет успех в отношениях и финансах. Действуйте решительно, и

в этом случае вы сможете не только наладить прекрасные отношения с партнером, но и получить стабильную денежную прибыль.

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 1 и 4, ждет удача в общении, обучении и поездках. Активность и любознательность в 2020 году поможетвам наладить полезные контакты, обратить на себя внимание нужных людей. В результате вы быстро достигните своих целей и реализуете желания.