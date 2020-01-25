Сб, 25.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Астрологи определили, кого ждет удача в 2020 году, по последней цифре года рождения
От 0 до 9 - какая у вас?

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В ночь с 24 на 25 января 2020 года наступает год Белой Металлической Крысы по востчному календарю. По мнению астрологов, этот период так или иначе изменит энергетику всех людей, а узнать в какую сторону поможет последняя цифра года рождения человека.

По словам экспертов, рожденных в годы, оканчивающиеся на 9, удача ждет в общественной жизни. Активность и общительность принесут вам успех. Полезными окажутся контакты с людьми, чей год рождения заканчивается на 2 - они помогут вам открыть дорогу к финансовому успеху. Помехой на пути могут стать лишь  мнительность и тревожность.

Тем, кто родился в годы, оканчивающиеся на 8, повезет в профессиональной сфере. Вы можете получить повышение по службе и благосклонность руководства.

Постарайтесь проявлять инициативу без агрессии, иначе ваше бесцеремонное поведение может оттолкнуть окружающих.

Рожденных в годы, оканчивающиеся на 7, ожидает успех в посреднической деятельности и общении. В этом году вы можете действовать по своим правилам. Вас поддержат близкие, а удача поможет увеличить круг общения.

Настоящими счастливчиками года станут рожденные в годы, оканчивающиеся на 6. Вас ждет удача во всех сферах - поддержка семьи, друзей и начальства, успех в работе, участие в масштабных проектах.

Успех и материальные бонусы будут сыпаться на вас как из рога изобилия. Действуйте продумано и не слишком распространяйтесь о своих замыслах.

Рожденные в годы, оканчивающиеся на 5, получат удовольствие от отдыха и уединения. Пришло время разобраться  в отношениях не только с партнером, но и с самими собой. Весна принесет комфортный отдых, а если вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то успех как в материальной сфере, так и в отношениях вам обеспечен.

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 2, тоже ждет успех в отношениях и финансах. Действуйте решительно, и

в этом случае вы сможете  не только наладить прекрасные отношения с партнером, но и получить стабильную денежную прибыль. 

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 1 и 4, ждет удача в общении, обучении и поездках. Активность и любознательность в 2020 году поможетвам  наладить полезные контакты, обратить на себя внимание нужных людей. В результате вы быстро достигните своих целей и реализуете желания.

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 0 и 3, ждет удача в материальной сфере и успех в решении любых проблем. Вы будете блистать в этом году и получите поддержку окружающих. При этом астрологи предупреждают, что вам придется отстаивать собственные интересы.

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