В Италии распродают дома за один евро

В прошлом году на Сицилии стали продавать дома, чья стартовая цена на аукционе была всего один. В другом регионе - Молизе, новых жителей местные власти пытаются привлечь внушительными стипендиями. Городов, которые хотят увеличить число жителей, стало больше - добавилась Бизаччи.

Бизаччи распродает 90 тысяч домов. Стартовая цена - один евро. Руководство города не скрывает, что эти здания находятся в плохом состоянии и им требуется серьезная реновация.

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Если в других городах за недвижимость идет борьба, то в Италии иная ситуация. "Заброшенная территория протянулась через исторический центр. Пустые дома стоят рядом, занимая целые улицы. У некоторых зданий общий вход. Поэтому мы призываем людей приобрести не один, а сразу несколько домов, чтобы привести в город новую жизнь", - рассказал мэр Бизаччи Франческо Тартаглия.

Абсурдно низкие цены на недвижимость выбраны осознанно - чтобы новые владельцы сконцентрировались не на самом приобретении, а не на ремонте. Все пустые здания Бизаччи принадлежат самоуправлению. Когда-то этот город славился производителями шерсти и художниками, однако, после мощных землетрясений, самое страшное из которых случилось в 1980 году, жители стали покидать город.