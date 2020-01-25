В Турции произошло мощное землетрясение: десятки погибших, сотни пострадавших

На востоке Турции в пятницу вечером произошло землетрясение магнитудой в 6,8 баллов. В нем погибли как минимум 18 человек, 553 ранены, 30 пропали без вести. Об этом в субботу сообщило турецкое агентство Anadolu, сославшись на министра внутренних дел страны Сулеймана Сойлу.