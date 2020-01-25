Гулбис не смог преодолеть барьер третьего круга Australian Open

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис потерпел поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
Гулбис, который занимает 256-е место в мировом рейтинге АТР, уступил французу Гаэлю Монфису (10 АТР) со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 3:6.
Матч продолжался 2 часа 27 минут и за это время Монфис сделал девять эйсов, пять брейков и шесть раз ошибся при подаче. Гулбис девять раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу француза.
Напомним, что Гулбис впервые в карьере добрался до третьего раунда Australian Open. В связи с этим латвийский теннисист заработал 115 рейтинговых очков и его ожидает подъём в рейтинге.
В четвёртом раунде Australian Open Монфис сыграет с австрийцем Домиником Тимом.
Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.