Сб, 25.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Гулбис не смог преодолеть барьер третьего круга Australian Open

Эрнест Гулбис и Гаэль Монфис

ФОТО: AP/Scanpix

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис потерпел поражение в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Гулбис, который занимает 256-е место в мировом рейтинге АТР, уступил французу Гаэлю Монфису (10 АТР) со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 27 минут и за это время Монфис сделал девять эйсов, пять брейков и шесть раз ошибся при подаче. Гулбис девять раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу француза.

Напомним, что Гулбис впервые в карьере добрался до третьего раунда Australian Open. В связи с этим латвийский теннисист заработал 115 рейтинговых очков и его ожидает подъём в рейтинге.

В четвёртом раунде Australian Open Монфис сыграет с австрийцем Домиником Тимом.﻿

Australian Open-2020 с призовым фондом 49,1 млн долларов завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака, в мужском - серб Новак Джокович.

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