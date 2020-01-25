Гулбис не смог преодолеть барьер третьего круга Australian Open

Матч продолжался 2 часа 27 минут и за это время Монфис сделал девять эйсов, пять брейков и шесть раз ошибся при подаче. Гулбис девять раз подал навылет, реализовал два брейк-пойнта и допустил шесть двойных ошибок. Счёт в личных встречах стал 4:0 в пользу француза.