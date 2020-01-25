Модель, обвинившая футболиста в изнасиловании, может сесть в тюрьму

Два года назад, в 2017, модель Кремлева обвинила футболиста Тео Эрнандеса, который тогда выступал за "Атлетико" (Мадрид), в том, что он ее избил и изнасиловал на автопарковке у одного из ночных клубов в испанском городе Марбелье.

Модель тогда рассказала, что спортмен принуждал ее продолжить сексуальные отношения, начало которых было положено на "на заднем сиденье его автомобиля". Девушка заявляла, что она отказалась, тогда Тео Эрнандес "открыл дверь машины и выбросил ее на асфальт". Модель сообщила, что упала на колени, получила травмы и пребывала "в шоке".

Однако, следствие утверждает, что связь сексуального характера между футболистом и моделью была, но все по взаимному согласию. В качестве доказательства приводят то, что в конце ночи Кремлева написала Эрнандесу сообщение с вопросом, приедет ли он к ней домой. Потом она ему еще позвонила несколько раз, но футболист ей не ответил. Тогда модель разозлилась и решила отомстить известному спортсмену. Пошла в полицию, сообщила, что "является жертвой сексуального насилия".

Суд дело закрыл - камеры видеонаблюдения не подтвердили слов Кремлевой. Обнаружилась и ложь об избиении: травмы были, но не потому, что ее выкинули из машины. Модель споткнулась и упала. С парковки молодые люди дружно вернулись вместе.

"Нелогичное поведение для человека, который, как он утверждает, только что был изнасилован", - говорилось в официальном постановлении суда.

Однако, Кремлеву такое не устроило. Она пошла дальше: сообщила, что футболист Эрнандес накачал ее наркотиками. Но не тут то было. Экспертиза не нашла в ее крови никаких следов одурманивающих веществ. Дело дошло до того, что представители Эрнандеса подали встречный иск против Кремлевой по факту клеветы.

В результате представители футболиста Эрнандеса подали встречный иск против Кремлевой, обвинив ее в клевете. Прокуратура полагает, что девушка имитировала преступление, и требует приговорить ее к двум годам заключения и штрафу в размере 14400 евро.Правда, по законам Испании, такие преступления чаще всего караются условным сроком.