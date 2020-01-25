В двух больницах - почти 400 вакансий

В Восточной больнице 143 вакансии. Больше всего медучреждение нуждается в анестезиологах и реаниматологах - в общей сложности, 25 вакансий. Больнице также нужны 24 кардиолога и хирурга, 12 лабораторных врачей. По сравнению с данными за 31 июля 2019 года, в больнице было 307 вакансий. Как и сейчас, требовались такие же врачи. Менее чем за год ситуацию удалось улучшить, сообщает агентство LETA.

Тем временем в больнице им. П. Страдыня не хватает 80 врачей, 102 медсестры и 73 помощника медсестре, в том числе, санитары.В последние два года число вакантных мест увеличилось на четверть.