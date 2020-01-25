Татьянин день и День студента 25 января: традиции, приметы и запреты
Ежегодно 25 января православные почитают память святой мученицы Татьяны. В этот день отмечается еще один праздник - День студента, поскольку святая Татьяна считается покровительницей обучающихся. Традиции двух праздников слились воедино, и их соблюдают уже несколько веков.
Татьянин день берет свое начало в эпохе зарождения христианства. В этот праздник все верующие воздают почести святой Татьяне, покровительнице знаний. Римская мученица пострадала за веру. В то далекое время она носила имя Татиана, что в переводе с греческого означает "устроительница".
По преданиям и легендам, от ее слов в пыль рассыпались идолы языческих лжебогов. А саму Татьяну казнили, но память о ней жива до сих пор.
Татьянин день и День студента: история праздника
Согласно историческим данным, святая мученица Татиана проживала в Римской империи на рубеже второго и третьего веков, на рассвете христианства. Ныне известная Татьяна родилась в богатой римской семье. Ее отец был консулом, а также втайне являлся христианином. Он воспитывал в дочери преданность Господу и христианской церкви. Благодаря этому Татьяну считают одной из первых христианок, для которой вера была смыслом жизни.
Повзрослев, Татиана продолжила нести людям свет, счастье и добро. Она приходила на помощь больным, нищим и обездоленным. В ту пору власть в Риме сменилась, а новый правитель начал принуждать христиан отречься от Бога.
Святая Татьяна не боялась угроз, хотя они и были страшными - каждого, кто пренебрегал верой в языческие божества, отправляли на смертную казнь.
Великомученица даже под гнетом страданий не теряла веру в силу и спасение Христа.
Святая и ее семья были названы еретиками, и мученицу предали казни 25 января 226 года.
Даже на смертном одре Господь не отвернулся от нее, придавая ей силы справиться со всеми испытаниями.
В тот день происходили поистине божественные чудеса, которые остались в памяти людей надолго.
В то время римскую великомученицу признали святой, а день, когда она отдала свою душу Господу, начали называть Татьяниным днем.
В XVIII веке в этот день также стали отмечать День студента. 25 января 1755 года был открыт Московский университет, поэтому в день почитания святой стали отмечать и праздник студенчества. Правда, официальным праздником День студента признали только в 2005 году.
Так два праздника совершенно случайно объединились в один, и некоторыеих исконные традиции по-прежнему актуальны сегодня. традиции.
Традиции Татьяниного дня
В прежние времена верующие в день праздника готовили хлебные караваи, которые символизировали Солнце. Их делили между всеми домочадцами и во время еды обязательно призывали Солнце растопить лед и поскорее прогнать зиму. По поверьям, куски караваев придавали людям сил и уверенности, прогоняли зимнюю стужу.
В день праздника принято убираться и обновлять энергетику в доме.
Девушки выбивали ковры, чтобы показать себя хорошими хозяйками перед женихами, а замужние женщины проводили в жилищах обряды по изгнанию нечисти.
Сначала они выметали из дома сор, потом мыли полы, а затем окуривали все помещения полынью.
По традиции, перед порогом девушки клали самостоятельно сотканный половичок. Считалось, что парень, прошедший по нему, станет чаще приходить в дом и может стать мужем для рукодельницы.
В Татьянин день привлекали женихов, проводя обряды и ритуалы, а также загадывали желания, веря, что они исполнятся.
Для этого отправлялись с утра на пригорок, протягивали руки к Солнцу и шептали сокровенные мысли, а затем шли домой не поворачиваясь и не разговаривая.
Как отмечают День студента
Обучающиеся в вузах и других учебных заведениях, по традиции, отправляются на богослужение, чтобы помолиться святой Татьяне и попросить у нее покровительства на время учебы. Молитвы святой покровительнице возносят и те, кто учится в школе, чтобы постигать азы наук без проблем.
В этот день "призывают халяву" накануне экзаменов.
Студенты открывают зачетки, высовывают их из окон и форточек, громко крича три раза: "Халява, приди!".
Считается, что чем громче студент будет "призывать халяву", тем лучше сдаст сессию, а может быть, и получит несколько "автоматов".
В этот день студенты широко отмечают праздник, чтобы во время обучения удача их не покидала. Еще один интересный обычай - рисование на зачетках небольших домиков.
На рисунке непременно должны присутствовать окно и труба, из которой валит дым. Чем длиннее труба и больше дыма - тем удачнее пройдет сессия.
Также в прежние времена 25 января студенты шумными компаниями гуляли по улицам, пели песни и читали стихи, призывая удачу.
Что нельзя делать в Татьянин день
Гадания, привороты жениха и другие обряды, обращенные на благополучную любовь в будущем, - личное дело каждой девушки.
А вот ссоры категорически запрещены, особенно в семейном кругу. В Татьянин день все должны быть миролюбивы и доброжелательны.
Кроме того, в этот праздник нельзя находиться в неубранном доме, чтобы не навлечь на себя беду. Еще в народе верили, что В Татьянин день
ни в коем случае нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Иначе человек, проигнорировавший другого, сам попадет в беду.
Приметы на Татьянин день 25 января:
- Если в этот день идет снег - быть летом частому дождю.
- На Татьяну проглянет солнышко рано - к раннему прилету птиц.
- Если морозно и ясно - будет хороший урожай, если же "гнилой ветер" (южный) или теплая метель - к неурожаю.
- Для именинницы в этот день выпекался каравай, который и сулил ей дальнейшую судьбу: если хлеб поднимался холмиком в середине, значит - впереди удача, жизнь пойдет в гору.
Если каравай гладкий, без изъянов - весь год пройдет удачно и спокойно, а если потрескался - значит, стоит ждать испытаний.
Если же сдоба пригорала, этому радовались - корочку отдавали имениннице, это сулило готовность принять все, что приготовит ей судьба.
- Главной хорошей студенческой приметой в этот день считается как следует повеселиться и ни в коем случае не прикасаться к конспектам.