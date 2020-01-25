Татьянин день и День студента 25 января: традиции, приметы и запреты

Татьянин день берет свое начало в эпохе зарождения христианства. В этот праздник все верующие воздают почести святой Татьяне, покровительнице знаний. Римская мученица пострадала за веру. В то далекое время она носила имя Татиана, что в переводе с греческого означает "устроительница".

По преданиям и легендам, от ее слов в пыль рассыпались идолы языческих лжебогов. А саму Татьяну казнили, но память о ней жива до сих пор.

Татьянин день и День студента: история праздника

Согласно историческим данным, святая мученица Татиана проживала в Римской империи на рубеже второго и третьего веков, на рассвете христианства. Ныне известная Татьяна родилась в богатой римской семье. Ее отец был консулом, а также втайне являлся христианином. Он воспитывал в дочери преданность Господу и христианской церкви. Благодаря этому Татьяну считают одной из первых христианок, для которой вера была смыслом жизни.

Повзрослев, Татиана продолжила нести людям свет, счастье и добро. Она приходила на помощь больным, нищим и обездоленным. В ту пору власть в Риме сменилась, а новый правитель начал принуждать христиан отречься от Бога.

Святая Татьяна не боялась угроз, хотя они и были страшными - каждого, кто пренебрегал верой в языческие божества, отправляли на смертную казнь.

Великомученица даже под гнетом страданий не теряла веру в силу и спасение Христа.

Святая и ее семья были названы еретиками, и мученицу предали казни 25 января 226 года.

Даже на смертном одре Господь не отвернулся от нее, придавая ей силы справиться со всеми испытаниями.

В тот день происходили поистине божественные чудеса, которые остались в памяти людей надолго.

В то время римскую великомученицу признали святой, а день, когда она отдала свою душу Господу, начали называть Татьяниным днем.

В XVIII веке в этот день также стали отмечать День студента. 25 января 1755 года был открыт Московский университет, поэтому в день почитания святой стали отмечать и праздник студенчества. Правда, официальным праздником День студента признали только в 2005 году.

Так два праздника совершенно случайно объединились в один, и некоторыеих исконные традиции по-прежнему актуальны сегодня. традиции.

Традиции Татьяниного дня

В прежние времена верующие в день праздника готовили хлебные караваи, которые символизировали Солнце. Их делили между всеми домочадцами и во время еды обязательно призывали Солнце растопить лед и поскорее прогнать зиму. По поверьям, куски караваев придавали людям сил и уверенности, прогоняли зимнюю стужу.

В день праздника принято убираться и обновлять энергетику в доме.

Девушки выбивали ковры, чтобы показать себя хорошими хозяйками перед женихами, а замужние женщины проводили в жилищах обряды по изгнанию нечисти.