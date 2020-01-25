3000 травм на съёмках и несостоявшийся бой с Костей Цзю - что вы не знали о Джеки Чане

За время своей кинокарьеры перенес 3000 травм, а требования артиста к другим актёрам были такими, что всех, кто принимал участие в съёмках фильмов Джеки Чана, вносили в чёрный список страховых компаний. Кстати, его даже "вырубал" сам Брюс Ли, пишет Sports.ru.

Встреча с Брюсом Ли

В те времена, когда Джеки Чан ещё не был известен во всём мире, его позвали принять участие в массовке нескольких китайских кинокартин. Самым ярким событием для молодого человека тогда стало участие в фильмах Брюса Ли: "Кулак Ярости" и "Выход Дракона", китайская звезда даже "вырубила" Чана.

"А в "Выходе дракона", тоже в конце фильма, Брюс дрался против двадцати соперников с Бо [китайское оружие – бамбуковая палка]. Я был последним, там он меня захватил и вырубил. Но вот только удар пришелся прямо мне в висок. Брюс подбежал, обнял меня и сказал: "Боже, прости, как тебя зовут?", а потом дал несколько советов, чтобы я тренировался и верил в себя", - вспоминает Джеки Чан, добавляя, что тогда ни одна китайская звезда никогда не интересовалась о состоянии массовки и каскадёров. Именно этот момент стал ключевым в философии Чана и он решил, что "важно быть хорошим человеком несмотря ни на что".

Джеки тренируется даже в дни съемок: бьет грушу и занимается на тренажерах

"В детстве мы тренировались по 8 часов в день: 2 часа растяжек, 2 акробатики, 4 отработка ударов, стоек и синхронности. Сейчас у меня нет столько времени. Если нет съемок, то я тренируюсь по 3 часа: стойка, броски и общая физическая подготовка. А в день съемок только час: немного бью грушу и занимаюсь на тренажерах", – приводит слова Джеки Чана Sports.ru.

За всё время своей карьеры Джеки Чан перенес 3000 травм. Портал привёл их список: проломленный череп, трижды перебитый нос, частичная потеря слуха, раздробленная челюсть, выбитые зубы, травмы шеи, перелом одного плеча и вывих другого, глубокая рана предплечья, переломы пальцев, сломанные ребра, вывих грудины, травмы спины (в том числе переломы позвонков), вывих таза, перелом колена и целый ряд других травм. Знаменитые сцены после фильма заставляют смеяться, но порой и ужасаться.

Не любит MMA, обожает бокс и чуть не подрался с Костей Цзю

Из-за добивания на земле Джеки Чану не нравятся смешанные единоборства, спортсмен относит себя к более традиционным стилям.

"Мне не нравится смотреть бои без правил. Как мастер боевых искусств, я нахожу бои в клетке слишком жестокими. Это вообще не боевое искусство. Боевое искусство – это уважение. Когда кто-то сбит с ног, то необходимо остановиться. Если вы упали, я подниму вас и спрошу: "Как вы себя чувствуете? Можете продолжать?". Именно это боевой дух", – отмечает Джеки Чан.

Однако с боксом у него сложились другие отношения - этот вид спорта он уважает. Sports.ru пишет, что в 2008-м он чуть не сразился с Костей Цзю в показательном бою. Поединок должен был случиться в российском "Доме друзей Олимпиады" в Пекине. Однако звезда стал официальным лицом Игр-2008 - Китай не дал своего согласия на проведение встречи.