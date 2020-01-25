Сб, 25.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

Обворожительная российская актриса полностью обнажилась и опустилась на самое дно
Смело!

ФОТО: скриншот instagram.com/rudovanata

Российская актриса театра и кино, звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.

Как сообщают российские СМИ, съемки проходили на жарком острове Бали, где 36-летняя Рудова проводила новогодние каникулы вместе с подругой Настасьей Самбурской.

Несколько дней назад актриса показала обложку мужского журнала, на котором предстала в купальнике, а теперь решила опубликовать куда более смелый кадр, на котором она запечатлена обнаженной в момент погружения на самое дно... бассейна.

"Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви… и будь свободна", - так подписала этот пикантный снимок Наталья.

"Безумно красиво", "Вау! Из всех красивых фото это одно из самых сногсшибательных, которое я видел за последнее время", "Как? Как можно поймать такой красивый момент! Фото - произведение искусства", - восторженно отреагировали на смелую публикацию поклонники.

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