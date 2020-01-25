Обворожительная российская актриса полностью обнажилась и опустилась на самое дно
Российская актриса театра и кино, звезда сериала "Татьянин день" Наталья Рудова приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала Maxim.
Как сообщают российские СМИ, съемки проходили на жарком острове Бали, где 36-летняя Рудова проводила новогодние каникулы вместе с подругой Настасьей Самбурской.
Несколько дней назад актриса показала обложку мужского журнала, на котором предстала в купальнике, а теперь решила опубликовать куда более смелый кадр, на котором она запечатлена обнаженной в момент погружения на самое дно... бассейна.
"Ныряй, ни о чем не думай, просто плыви… и будь свободна", - так подписала этот пикантный снимок Наталья.
"Безумно красиво", "Вау! Из всех красивых фото это одно из самых сногсшибательных, которое я видел за последнее время", "Как? Как можно поймать такой красивый момент! Фото - произведение искусства", - восторженно отреагировали на смелую публикацию поклонники.