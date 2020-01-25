Помощник президента России Владислав Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента России Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "Интерфакс".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что приказа об отставке Суркова пока не было.
Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил "Интерфаксу", что это произошло в связи со сменой курса в украинском направлении.
О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, согласно словам Чеснакова, сообщит спустя месяц.
Согласно данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле будет экс-вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.
Сурков являлся помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также всё, что касается сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он был в Абхазии, где президент покинул пост после протестов.