Помощник президента России Владислав Сурков ушел с госслужбы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что приказа об отставке Суркова пока не было.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил "Интерфаксу", что это произошло в связи со сменой курса в украинском направлении.

Сурков являлся помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также всё, что касается сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он был в Абхазии, где президент покинул пост после протестов.