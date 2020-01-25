Сб, 25.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке
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Помощник президента России Владислав Сурков ушел с госслужбы

Владислав Сурков

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Помощник президента России Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на "Интерфакс".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что приказа об отставке Суркова пока не было.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову, сообщил "Интерфаксу", что это произошло в связи со сменой курса в украинском направлении.

О причине отставки и своих дальнейших планах Сурков, согласно словам Чеснакова, сообщит спустя месяц.

Согласно данным главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, вместо Суркова куратором украинского направления в Кремле будет экс-вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный замглавы администрации президента 24 января.

Сурков являлся помощником Путина с 2013 года и курировал урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, а также всё, что касается сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией — в начале января он был в Абхазии, где президент покинул пост после протестов.

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