"Динамо" по буллитам уступило "Адмиралу". Это шестое подряд поражение рижан

Уже на 4-й минуте гостей вперёд вывел Денис Вихарев. В оставшееся время первого периода преимуществом продолжали владеть гости, но вратарь рижан Александр Салак сумел отразить 12 бросков соперника.

Во втором периоде зрители не увидели заброшенных шайб, хотя у "Динамо" было несколько неплохих моментов, чтобы сравнять счёт. Это получилось только на 13-й минуте заключительного отрезка игры у Марека Дялоги.

До конца основного времени хорошие моменты вывести рижан вперёд были у Лауриса Дарзиньша и Оскара Батни, но счёт так и не изменился. Не удалось командам выявить победителя и в овертайме, поэтому судьба матча решилась в серии буллитов. Единственный буллит у рижан реализовал Дарзиньш, в то время как у "Адмирала" Маркус Юнг и Мартин Бакош.

В данный момент "Динамо" с 34 очками в 50 матчах занимает предпоследнее место в лиге. В следующем матче, который пройдёт 28 января в Риге, "Динамо" встретится с "Сибирью".