"Динамо" по буллитам уступило "Адмиралу". Это шестое подряд поражение рижан

В субботу, 25 января, рижское "Динамо" у себя дома по буллитам уступило владивостокскому "Адмиралу" - 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1). Для рижан это поражение стало уже шестым подряд.
Уже на 4-й минуте гостей вперёд вывел Денис Вихарев. В оставшееся время первого периода преимуществом продолжали владеть гости, но вратарь рижан Александр Салак сумел отразить 12 бросков соперника.
Во втором периоде зрители не увидели заброшенных шайб, хотя у "Динамо" было несколько неплохих моментов, чтобы сравнять счёт. Это получилось только на 13-й минуте заключительного отрезка игры у Марека Дялоги.
До конца основного времени хорошие моменты вывести рижан вперёд были у Лауриса Дарзиньша и Оскара Батни, но счёт так и не изменился. Не удалось командам выявить победителя и в овертайме, поэтому судьба матча решилась в серии буллитов. Единственный буллит у рижан реализовал Дарзиньш, в то время как у "Адмирала" Маркус Юнг и Мартин Бакош.
В данный момент "Динамо" с 34 очками в 50 матчах занимает предпоследнее место в лиге. В следующем матче, который пройдёт 28 января в Риге, "Динамо" встретится с "Сибирью".
Галерея: Динамо Рига - Адмирал