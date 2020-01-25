Изменения в Конституции и трампономика

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты.
В этом выпуске все, что было актуально на этой неделе:
- Перестановка мест слагаемых в российском правительстве и "космические" изменения для российской Конситуции.
- Давосские дневники – трампономика, пессимизм МВФ и выступление Зеленского.
- Трамп зимой. Дело об импичменте в Сенате.
Видео: Итоги| 25.01.2020
Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.