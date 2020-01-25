Сб, 25.01.2020
Торговцам с площади, кто продавал одежду, обувь, трусы-носки, предложили арендовать любые свободные места. Скажите, как можно продавать куртки рядом с луком? Вот люди и ушли, решили, что это не имеет смысла. Кто-то остался, но долго ли мы протянем? Торговец на Рижском Центральном рынке

Изменения в Конституции и трампономика

Дональд Трамп

ФОТО: ALEXANDER DRAGO/REUTERS

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет "Итоги с Юлией Савченко" — глубокий анализ главных зарубежных событий недели, который дают политики, журналисты и ведущие эксперты. 

В этом выпуске все, что было актуально на этой неделе:

  • Перестановка мест слагаемых в российском правительстве и "космические" изменения для российской Конситуции.
  • Давосские дневники – трампономика, пессимизм МВФ и выступление Зеленского.
  • Трамп зимой. Дело об импичменте в Сенате.

Видео: Итоги| 25.01.2020

Программа "Итоги с Юлией Савченко" — парадоксы, параллели, детали происходящего в призме получасовой дискуссии с теми, кому есть, что сказать.

 

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