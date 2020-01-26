Ассоциация: число работающих в сфере дорожного строительства снизится на 35%

По его словам, Сейм, правительство, министерство сообщения и министерство финансов не смогли и не захотели выполнить цели Плана национального развития, установленные на 2020 год.

"Суровая реальность свидетельствует о существенном сокращении финансирования дорожной отрасли, в результате чего через несколько лет автоводители смогут с некоторой ностальгией вспоминать о том, в каком отличном состоянии дороги были в 2019 году", - сказал Берзиньш, добавив, что совсем недавно, в 2018 году, "правительство оптимистично планировало, что объем инвестиций в отрасли в 2020 году достигнет 325,6 млн евро, но теперь видно, что в реальности от мечты остались только 86,3 млн евро - почти в четыре раза меньше".

По словам Берзиньша, тактика этого правительства заключается в том, чтобы не говорить о сегодняшних проблемах, не предлагать решений, а только мечтать и дискутировать о будущем.

Он подчеркнул, что в связи с сокращением финансирования и объема работ первые компании отрасли дорожного строительства уже прекратили работу, а другие - увольняют работников. Это окажет значительное влияние на качество работы в будущем, ведь, даже если финансирование будет увеличено, готовить специалистов и обучать работников придется заново, подчеркнул Берзиньш.

Председатель правления Latvijas ceļu būvētājs сообщил, что, по данным Службы государственных доходов, в ноябре 2019 года в компаниях, занимающихся строительством дорог, мостов и железных дорог, работали 9100 человек.