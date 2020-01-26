Российские фигуристы выиграли всё золото чемпионата Европы

Российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей чемпионата Европы-2020 в австрийском Граце. Это рекорд для одной страны на чемпионате Европы. Кроме того, россияне взяли золото во всех видах программы. В последний раз такое случалось в 2006 году.