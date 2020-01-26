Российские фигуристы выиграли всё золото чемпионата Европы

Российские фигуристы завоевали 10 из 12 медалей чемпионата Европы-2020 в австрийском Граце. Это рекорд для одной страны на чемпионате Европы. Кроме того, россияне взяли золото во всех видах программы. В последний раз такое случалось в 2006 году.
Чемпионами Европы стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.
Серебро и бронза в одиночном катании также досталась представителям России - Анна Щербакова стала второй, а Александра Трусова завоевала бронзу.
Российские фигуристки решили красиво отпраздновать эту победу и, получив медали, девушки втроём взобрались на высшую ступень пьедестала, откуда слушали гимн России.
Дмитрий Алиев принёс России первую золотую медаль в мужском одиночном катании с 2012 года, когда чемпионом Европы стал Евгений Плющенко.
Отметим также, что танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова прервал пятилетню гегемонию французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Ранее последними российскими чемпионами в танцах на льду были в 2013 году Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.