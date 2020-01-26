Вс, 26.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

В субботу в Латвии было потушено 18 пожаров

Иллюстративное фото

ФОТО: TVNET

За прошедшие сутки в Латвии было потушено 18 пожаров, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD).

В Риге было потушено девять пожаров, в других городах - два, а в краях Латвии - семь пожаров.

За прошедшие сутки работники VUGDтакже провели девять спасательных операций. Кроме того, службой было получено 15 ложных вызовов.

С начала года в стране зарегистрировано 336 пожаров, в которых пострадали 16 человек, были спасены 23 человека, а погибли 11 человек.

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