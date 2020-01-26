В обороте по-прежнему остаются два миллиона сертификатов. Что с ними планируется делать?

Номинальная стоимость 85 миллионов евро

Актиивный период приватизации в Латвии уже давно закончился, однако примерно на 110 000 счетов по-прежнему хранятся 2,2 миллиона сертификатов номинальной стоимостью 85 миллионов евро. У многих число сертификатов небольшое, и постепенно гасится, служа платой за содержание счета, рассказали передаче в системе держателя сертификатов Possessor.

"Хвосты не расходуются так быстро, скорее всего, и не будут израсходованы", - говорит руководитель Possessor Владимир Логинов.

Ощущается, что большая часть сконцентрировалось у скупщиков, однако деталей держатель системы сертификатов не раскрывает. Сертификатами и торгуют - за 25 евро их можно продать, за 30 - купить. В прошлом году торговали примерно 70 000 сертификатами. Их по-прежнему можно использовать для приватизации квартир, земельных участков. В то же время нельзя исключать, что кто-то продолжает надеяться, что сертификаты можно будет использовать для расчетов за приобретение 51% долей Tet или "Акций Lattelecom", а также 5% акций LMT, если только правительство решит что-то такое сделать.

Сейчас срок годности сертификатов не установлен

Руководитель Prossessor считает, что его нужно установить, так как в ином случае процесс приватизации никогда не получится закончить, кроме того, содержание системы ежегодно обходится в 400 000 евро. Срок, позволяющий рассчитываться за ранее заключенные сделки, мог бы составлять не дольше десяти лет. Оказывается, что за завершение процесса приватизации в еще более широком плане ответственно министерство.

Министерство экономики сейчас очень серьезно рассматривает возможность прекратить работу Prossessor, который ранее был известен как Агентство приватизации. Вопрос сейчас исследует юридическое бюро министерства.

Кроме сертификатов, Prossessor занимается еще и управлением плохими активами. По отношению к ним речь может идти о процессах неплатежеспособности или ликвидации. Например, управление наследством можно передать Valsts nekustamie īpašumi. Но работа сертификатов должна быть прекращена, или у них должен быть установлен срок годности".

"Сертификаты - это собственность, соответственно, человек получил их за деньги или в момент разделения сертификатов. С этим нужно покончить. Но за этот вопрос нужно браться с ответственностью и энергией, так как мы не можем бесконечно продолжать этот процесс", - пояснил Немиро. Министр хочет видеть разработанный план у себя на столе уже в начале февраля.