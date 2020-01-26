Мемы, троллинг и чудо-английский. Почему Леонид Слуцкий - один из самых веселых тренеров

Обычно среди спортсменов внимание пользователей Instagram привлекают или знаменитости, или те, кто радует других своей фигурой и внешностью и не стесняется делиться довольно откровенными фотографиями. Исключение - российский футбольный тренер Леонид Слуцкий. Он с удовольствием смеется над собой, постит мемы и чьих-то двойников, троллит игроков сборной.
Впрочем, российский тренер может похвастаться не только аккаунтом в Instagram, но и своими цитатами, "прекрасным" знанием английского языка и даже опытом в КВН!
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Слуцкий нашел своего двойника в погонах:
Любит бургеры и эчпочмаки:
😋😋😋— ХК Ак Барс (@hcakbars) January 12, 2020
Леонид Слуцкий спустя 5 минут в Татарстане: pic.twitter.com/FvbxhuYskH
Шутит про работу:
Гипнотизирует братьев Березуцких при помощи собаки:
Постит мемы:
Танцует под Pink:
Leonid Slutsky's dancing to Pink is everything I needed to see tonight 😭 pic.twitter.com/9WFaIlvJgg— Kai (@Kai_Connell) August 11, 2019
Представляет себя в образе Пеннивайза из фильма "Оно":
Демонстрирует неоднозначные знания английского языка:
Да и вообще мог бы спеть с "Кровостоком":
Попадает под холодный душ во время интервью:
И даже выступает в КВН:
Отдельного внимания заслуживают его ответы в интервью. Небольшую подборку подготовила "Медуза":
О том, что Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ:
Слуцкий: "Странно, но поздравляю!"
Дзюба: "Странно, что взяли вас в "Рубин"".
Слуцкий: "Я их отговаривал".
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Евгений Савин: "Наконец-то я понял, почему я не заиграл в футбол. Меня тренировал рэпер".
Слуцкий: "Сава, я и не пытался тебя тренировать… Бесполезно".
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Слуцкий — Савину: "Делаю первые шаги в соцсетях, главное, чтобы первые не стали последними — как у тебя в футболе".
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О нападающем "Рубина" Иване Игнатьеве:
Фанат: "Леонид Викторович, сделайте из него машину".
Слуцкий: ""Оку"?"
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Артем Дзюба: "Леонид Викторович, не забываем пить таблетки!"
Слуцкий: "Те, которые тебе не помогли, уже закончились".
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Александр Кокорин: "Брат, настолько скучно у вас там?"
Слуцкий: "Саня, ну не так весело, конечно, как у тебя было в последнее время".