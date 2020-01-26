Мемы, троллинг и чудо-английский. Почему Леонид Слуцкий - один из самых веселых тренеров

Впрочем, российский тренер может похвастаться не только аккаунтом в Instagram, но и своими цитатами, "прекрасным" знанием английского языка и даже опытом в КВН!

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Слуцкий нашел своего двойника в погонах:

Любит бургеры и эчпочмаки:

😋😋😋

Леонид Слуцкий спустя 5 минут в Татарстане: pic.twitter.com/FvbxhuYskH — ХК Ак Барс (@hcakbars) January 12, 2020

Шутит про работу:

Гипнотизирует братьев Березуцких при помощи собаки:

Постит мемы:

Танцует под Pink:

Leonid Slutsky's dancing to Pink is everything I needed to see tonight 😭 pic.twitter.com/9WFaIlvJgg — Kai (@Kai_Connell) August 11, 2019

Представляет себя в образе Пеннивайза из фильма "Оно":

Демонстрирует неоднозначные знания английского языка:

Да и вообще мог бы спеть с "Кровостоком":

Попадает под холодный душ во время интервью:

И даже выступает в КВН:

Отдельного внимания заслуживают его ответы в интервью. Небольшую подборку подготовила "Медуза":

О том, что Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ:

Слуцкий: "Странно, но поздравляю!"

Дзюба: "Странно, что взяли вас в "Рубин"".

Слуцкий: "Я их отговаривал".

***

Евгений Савин: "Наконец-то я понял, почему я не заиграл в футбол. Меня тренировал рэпер".

Слуцкий: "Сава, я и не пытался тебя тренировать… Бесполезно".

***

Слуцкий — Савину: "Делаю первые шаги в соцсетях, главное, чтобы первые не стали последними — как у тебя в футболе".

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О нападающем "Рубина" Иване Игнатьеве:

Фанат: "Леонид Викторович, сделайте из него машину".

Слуцкий: ""Оку"?"

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Артем Дзюба: "Леонид Викторович, не забываем пить таблетки!"

Слуцкий: "Те, которые тебе не помогли, уже закончились".

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Александр Кокорин: "Брат, настолько скучно у вас там?"