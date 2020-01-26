Вс, 26.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке
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Мемы, троллинг и чудо-английский. Почему Леонид Слуцкий - один из самых веселых тренеров

ФОТО: Reuters/ScanPix

Обычно среди спортсменов внимание пользователей Instagram привлекают или знаменитости, или те, кто радует других своей фигурой и внешностью и не стесняется делиться довольно откровенными фотографиями. Исключение - российский футбольный тренер Леонид Слуцкий. Он с удовольствием смеется над собой, постит мемы и чьих-то двойников, троллит игроков сборной.

Впрочем, российский тренер может похвастаться не только аккаунтом в Instagram, но и своими цитатами, "прекрасным" знанием английского языка и даже опытом в КВН!

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Слуцкий нашел своего двойника в погонах:

Любит бургеры и эчпочмаки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ten years later.Десять лет спустя 😂😂😂

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Шутит про работу:

Гипнотизирует братьев Березуцких при помощи собаки:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Собака-гипнотизёр. Часть 2😂😂😂

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Постит мемы:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expectation & realistic. Ожидания и реальность

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Танцует под Pink:

Представляет себя в образе Пеннивайза из фильма "Оно":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

New look. Новый образ. Идёт?😂

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Демонстрирует неоднозначные знания английского языка:

Да и вообще мог бы спеть с "Кровостоком":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Learn.Учись @leweight 😂

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Попадает под холодный душ во время интервью:

И даже выступает в КВН:

Отдельного внимания заслуживают его ответы в интервью. Небольшую подборку подготовила "Медуза":

О том, что Дзюба — лучший игрок сезона в РПЛ:

Слуцкий: "Странно, но поздравляю!"

Дзюба: "Странно, что взяли вас в "Рубин"".

Слуцкий: "Я их отговаривал".

***

Евгений Савин: "Наконец-то я понял, почему я не заиграл в футбол. Меня тренировал рэпер".

Слуцкий: "Сава, я и не пытался тебя тренировать… Бесполезно".

***

Слуцкий — Савину: "Делаю первые шаги в соцсетях, главное, чтобы первые не стали последними — как у тебя в футболе".

***

О нападающем "Рубина" Иване Игнатьеве:

Фанат: "Леонид Викторович, сделайте из него машину".

Слуцкий: ""Оку"?"

***

Артем Дзюба: "Леонид Викторович, не забываем пить таблетки!"

Слуцкий: "Те, которые тебе не помогли, уже закончились".

***

Александр Кокорин: "Брат, настолько скучно у вас там?"

Слуцкий: "Саня, ну не так весело, конечно, как у тебя было в последнее время".

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