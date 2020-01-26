Саночники Путинс/Марцинкевич победили в Сигулде. Это их первая победа в карьере

Латвийский дуэт саночников Критен Путинс/Имант Марцинкевич в воскресенье в Сигулде одержали победу в спринте на шестом этапе Кубка мира. Таким образом, они одержали первую победу в карьере, тогда как Юрис и Андрис Шицы остались на разделенном втором месте.