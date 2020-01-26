Вс, 26.01.2020
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Саночники Путинс/Марцинкевич победили в Сигулде. Это их первая победа в карьере

Имант Марцинкевич и Кристен Путинс

ФОТО: Latvijas Kamaniņu sporta federācija

Латвийский дуэт саночников Критен Путинс/Имант Марцинкевич в воскресенье в Сигулде одержали победу в спринте на шестом этапе Кубка мира. Таким образом, они одержали первую победу в карьере, тогда как Юрис и Андрис Шицы остались на разделенном втором месте.

Путинс/Марцинкевич преодолели дистанцию за 31,713 секунды, семь сотых секунды им уступили братья Шицы и итальянцы Эммануэль Ридер/Симон Кайнцвалдер.

В свою очередь Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш допустили ошибку, в результате чего проиграли победителям 2,324 секунды, что дало им последнее место среди 15 дуэтов, квалифицировавшихся на Кубок спринта.

Напомним, в конце этой недели основных соревнованиях двоек победу праздновали Юрис и Андрис Шицы, а у женщин бронзу завоевала Элиза Цауце.

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