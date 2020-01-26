Вс, 26.01.2020
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На Австралию обрушились сильнейшие ливни: они тушат пожары, но вызывают наводнения

Наводнения в Австралии

ФОТО: AP/Scanpix

В затронутом лесными пожарами штате Квинсленд в Австралии в конце недели прошли сильные ливни, которые местами потушили пламя, однако мокрая погода привела к наводнениям, сообщает Reuters.

Местами в штате в течение 24 часов выпала четверть от среднегодовой нормы осадков. Метеорологическое бюро штата сообщило, что к утру воскресенья, 26 января, местами количество осадков достигло 160 миллиметров.

"В ближайшие дни ожидается еще больше ливней", - написало бюро в Twitter.

Несколько человек были спасены, закрыты отдельные мосты и насыпи, однако об обширных разрушениях сообщений не поступало.

Недавние дожди в пострадавших от засухи штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс значительно погасили множество лесных пожаров, которые в целом уничтожили территорию размером почти с Грецию. С сентября в пожарах погибли 33 человека и миллионы животных.

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