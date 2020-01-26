На Австралию обрушились сильнейшие ливни: они тушат пожары, но вызывают наводнения

Местами в штате в течение 24 часов выпала четверть от среднегодовой нормы осадков. Метеорологическое бюро штата сообщило, что к утру воскресенья, 26 января, местами количество осадков достигло 160 миллиметров.

"В ближайшие дни ожидается еще больше ливней", - написало бюро в Twitter.

Несколько человек были спасены, закрыты отдельные мосты и насыпи, однако об обширных разрушениях сообщений не поступало.