На Австралию обрушились сильнейшие ливни: они тушат пожары, но вызывают наводнения

В затронутом лесными пожарами штате Квинсленд в Австралии в конце недели прошли сильные ливни, которые местами потушили пламя, однако мокрая погода привела к наводнениям, сообщает Reuters.
Местами в штате в течение 24 часов выпала четверть от среднегодовой нормы осадков. Метеорологическое бюро штата сообщило, что к утру воскресенья, 26 января, местами количество осадков достигло 160 миллиметров.
"В ближайшие дни ожидается еще больше ливней", - написало бюро в Twitter.
Несколько человек были спасены, закрыты отдельные мосты и насыпи, однако об обширных разрушениях сообщений не поступало.
Недавние дожди в пострадавших от засухи штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс значительно погасили множество лесных пожаров, которые в целом уничтожили территорию размером почти с Грецию. С сентября в пожарах погибли 33 человека и миллионы животных.