Вс, 26.01.2020
Покупателей на рынке мало, продавцов тоже. Кому надо, чтобы стояли пустые столы? Неужели кто-то верит в эту официальную чушь про борьбу с контрабандой? Ну, не будет тех старых точек, так кто же мешает отойти в сторонку и снова продавать? Продавец цветов на Рижском Центральном рынке

В Курземе людей в лесу удивил "взобравшийся на дерево медведь"

ФОТО: Latvijas valsts meži

В пятницу, 24 января, в Южном Курземе прохожего в лесу удивил взобравшийся на дерево медведь, однако, подойдя поближе, стало ясно, что это кап, пишет на Facebook Latvijas valsts meži.

Кап - нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узелками спящих почек.

Latvijas valsts meži отмечает, что такие наросты могут достигать даже одного метра.

Судя по фотографиям в комментариях к посту, в Латвии с такими "медведями" сталкивался не один житель.

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