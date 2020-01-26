В Курземе людей в лесу удивил "взобравшийся на дерево медведь"

Кап - нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узелками спящих почек.

Latvijas valsts meži отмечает, что такие наросты могут достигать даже одного метра.