В Курземе людей в лесу удивил "взобравшийся на дерево медведь"

В пятницу, 24 января, в Южном Курземе прохожего в лесу удивил взобравшийся на дерево медведь, однако, подойдя поближе, стало ясно, что это кап, пишет на Facebook Latvijas valsts meži.
Кап - нарост на дереве с деформированными направлениями роста волокон древесины. Обычно встречается в виде округлого выроста на стволе или ветке, наполненного мелкими древесными узелками спящих почек.
Latvijas valsts meži отмечает, что такие наросты могут достигать даже одного метра.
Судя по фотографиям в комментариях к посту, в Латвии с такими "медведями" сталкивался не один житель.