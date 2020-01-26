Умер протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался бывший спикер РПС, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Как сообщает "Интерфакс", ему был 51 год.
"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству один из прихожан храма Феодора Студита.
Предварительной причиной смерти называется внезапная остановка сердца.
"Медуза" отмечает, что в пресс-службе храма информацию о смерти священника подтвердили.