Рижская стройуправа не остановила работу клуба и ресторана на Андрейсале даже после скандала

Даже после публично привлеченного внимания два года назад, Рижская стройуправа продолжает допускать работу клуба First Mir и ресторана Naples на Андрейсале - зданий, использование которых для этих целей разрешено не было и где было констатировано самовольное строительство, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
В апреле 2018 года De facto рассказывала, что такая ситуация продолжается на протяжении уже почти 11 лет. Однако и после этого владельцы бизнеса, среди которых и бывший консультант Rīgas satiksme Нордалс Мейбергс, продолжают на всех у глазах использовать помещения.
В помещениях клуба - в бывшей мастерской порта и рядом с ней - оборудована огромная, белая палатка - в конце концов ее сдали в эксплуатацию в мае 2019 года. Однако постройки ресторана до сих пор не легализованы. Рижская стройуправа озаботилась возможным наказанием только сейчас после повторного интереса De facto.
До этого штрафы были относительно ничтожными, несмотря на то, что строуправа могла хоть каждую неделю собирать за неразрешенное использование здания до 10 000 евро. Пока что штрафы были применены трижды; все в 2015 году - от 2200 до 2700 евро.
Здание клуба в 2018 году попало под надзор Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB) и тогда BVKB потребовало работу клуба прервать: до момента, когда постройки будут сданы в эксплуатацию. Однако в клубе продолжали проходить мероприятия. BVKB признает, что владелец клуба до этого не соблюдал запрет на использование помещений.
Директор департамента BVKB по контролю Марис Демме пояснил: "Административное наказание до сих пор не находится в компетенции BVKB. И в случае, когда запрещена эксплуатация и констатированы признаки [того, что эксплуатируется], то мы отправляем заключение для дальнейших действий в Рижскую стройуправу".
В свою очередь здание ресторана, которое по-прежнему находится в ведении стройуправы, так и не сдано в эксплуатацию. При этом сам ресторан продолжает работу. когда De facto сообщала об этом в 2018 году, у ресторана не было и разрешения PVD. Сейчас - есть. Чтобы добыть его, ресторан в документах позиционировался как мобильное учреждение питания. Если бы разрешения у PVD просили как для ресторана, то нужны бы были документы о том, что здание сдано в эксплуатацию.
В стройуправе сейчас говорят, что 8 января здание было обследовано. Было констатировано, что ресторан работает, 9 января начали административное делопроизводство, в рамках которого будет принято решение о наказании. Однако обследование произошло только после интереса De factо 2 января. В свою очередь ресторан здесь находится минимум с 2014 года.
У главы стройуправы Ингуса Вирцавса - больничный, поэтому он комментировать ситуацию не может.
В свою очередь специалист стройуправы по общественным отношениям Эдгар Бутанс указал, что у стройправы нет такой функции - обеспечить круглосуточный или другой надзор за участком земли, и стройуправа не может потребовать у инспектора круглосуточно охранять ресторан.
Кроме того, в мае 2018 года предприятие все-так начало процесс легализации постройки, однако пока все необходимые документы собрать не удалось. "И в таких случаях, когда мы видим, что нарушитель добровольно пытается выполнить все эти требования нормативных актов, у строуправы нет самоцели наказать", - добавил Бутанс.
Владельцем как клуба, так и ресторана является Иво Василевскис. Он является и участником предприятия Latvijas nafta и East-West transit. Он согласился ответить только письменно. Василевскис указал, что до сдачи здания в эксплуатацию его вообще не использовали - только палатку. Однако правила предусматривают, что и такие палатки без сдачи в эксплуатацию нельзя использовать дольше года.
В свою очередь о ресторане он написал: "Каждый предприниматель знает, сколько нужно усилий, чтобы построить бизнес, но как легко его разрушить. Сейчас в сотрудничестве с Рижской стройуправой прикладываем все усилия, чтобы очевидное трансформировать на бумагу, при этом не разрушив столь любимый всеми ресторан".
Кроме того, он пояснил, что здание сдано в эксплуатацию и безопасно для использования. Впрочем, в эксплуатацию оно было сдано для других целей.
Многолетним партнером Василевскиса по бизнесу клуба и ресторана до 2019 года был Нордалс Мейбергс. У него был консультационный договор с Rīgas Satiksme, и он готовил документацию для закупок, в которых позднее победила фирма члена "Честь служить Риге" Александра Брандавса Rīgas mikroautobusu satiksme. Мейбегрс комментировать ситуацию отказался.
В Рижской думе признают что упомянутые клуб и ресторан могут быть не единственным таким случаем на Андрейсале.
"Неубедительное поведение Рижской стройуправы в связи с этим делом, скорее всего, объясняется нерешительностью главы стройуправы и возможной коммуникацией или данными вовлеченным сторонам обещаниями, однако более развернутую информацию о ходе принятие решений сейчас невозможно получить в связи с нетрудоспособностью руководителя стройуправы Ингуса Вирцавса", говорится в ответе бюро мэра Риги.