Рижская стройуправа не прекратила работу клуба и ресторана на Андрейсале даже после скандала

В апреле 2018 года De facto рассказывала, что такая ситуация продолжается на протяжении уже почти 11 лет. Однако и после этого владельцы бизнеса, среди которых и бывший консультант Rīgas satiksme Нордалс Мейбергс, продолжают на всех у глазах использовать помещения.

В помещениях клуба - в бывшей мастерской порта и рядом с ней - оборудована огромная, белая палатка - в конце концов ее сдали в эксплуатацию в мае 2019 года. Однако постройки ресторана до сих пор не легализованы. Рижская стройуправа озаботилась возможным наказанием только сейчас после повторного интереса De facto.

До этого штрафы были относительно ничтожными, несмотря на то, что строуправа могла хоть каждую неделю собирать за неразрешенное использование здания до 10 000 евро. Пока что штрафы были применены трижды; все в 2015 году - от 2200 до 2700 евро.

Здание клуба в 2018 году попало под надзор Государственного бюро по контролю за строительством (BVKB) и тогда BVKB потребовало работу клуба прервать: до момента, когда постройки будут сданы в эксплуатацию. Однако в клубе продолжали проходить мероприятия. BVKB признает, что владелец клуба до этого не соблюдал запрет на использование помещений.

Директор департамента BVKB по контролю Марис Демме пояснил: "Административное наказание до сих пор не находится в компетенции BVKB. И в случае, когда запрещена эксплуатация и констатированы признаки [того, что эксплуатируется], то мы отправляем заключение для дальнейших действий в Рижскую стройуправу".

В свою очередь здание ресторана, которое по-прежнему находится в ведении стройуправы, так и не сдано в эксплуатацию. При этом сам ресторан продолжает работу. когда De facto сообщала об этом в 2018 году, у ресторана не было и разрешения PVD. Сейчас - есть. Чтобы добыть его, ресторан в документах позиционировался как мобильное учреждение питания. Если бы разрешения у PVD просили как для ресторана, то нужны бы были документы о том, что здание сдано в эксплуатацию.

В стройуправе сейчас говорят, что 8 января здание было обследовано. Было констатировано, что ресторан работает, 9 января начали административное делопроизводство, в рамках которого будет принято решение о наказании. Однако обследование произошло только после интереса De factо 2 января. В свою очередь ресторан здесь находится минимум с 2014 года.

У главы стройуправы Ингуса Вирцавса - больничный, поэтому он комментировать ситуацию не может.

В свою очередь специалист стройуправы по общественным отношениям Эдгар Бутанс указал, что у стройправы нет такой функции - обеспечить круглосуточный или другой надзор за участком земли, и стройуправа не может потребовать у инспектора круглосуточно охранять ресторан.