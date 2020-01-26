Минэкономики планирует способствовать производству ветряной и солнечной энергии

Национальный план по энергетике и климату на 2021-2030 годы станет ключевым документом для разработки долгосрочной политики в области энергетики и климата. План призван способствовать развитию климатически нейтральной экономики.

В проекте плана Минэкономики указало, что для энергетической безопасности Латвии и обеспечения жителей дешевой и конкурентоспособной энергией необходимо способствовать увеличению доли возобновляемых источников энергии, что необходимо обеспечить с помощью наиболее экономически эффективных технологий.

"Стоимость производства электроэнергии в ветряных парках на суше значительно снизилась, и новейшие исследования показывают, что это самый дешевый из всех типов новых технологий производства электроэнергии, включая технологии, предусматривающие использование ископаемого топлива", - добавило министерство.

Минэкономики предлагает обеспечить использование сельскохозяйственных и лесных земель национального значения для развития ветряных парков.

Территории ветряных парков с налаженной инфраструктурой предлагается сдавать в аренду коммерсантам в конкурсном порядке или через проведение аукциона. Другой государственной или бюджетной финансовой поддержки для развития ветроэнергетики не предусмотрено.

Министерство также отметило, что необходимо следить за тем, как на развитие ветряных парков в Латвии повлияет запланированное устранение различных препятствий, и оценить необходимость реализации дополнительных мероприятий, чтобы стимулировать интерес самоуправлений.

Минэкономики также отметило, что производство солнечной энергии в Латвии не развито, однако в мире эти технологии являются одними из самых дешевых, часто конкурируя с ветряными парками. Поэтому министерство призывает рассмотреть вопрос о создании программы поддержки в форме финансовых инструментов или займов на приобретение устройств для производства солнечной энергии.