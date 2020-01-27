Как звезды провели свои выходные: Пугачева, Лорак, Дима Билан и другие

Хей, всем приветище😉 У нас в отеле завелась 2.5 метровая мангровая змея, которую до сих пор ищут с фонарями (смотри сторис)! . А где сейчас ты и что у тебя происходит?👇🏼👇🏼👇🏼 Делимся рассказами) . Photo by @art_valery_photo 👌🏼 #владсоколовский #бали #остров #закат #кайф #природа #пляж #вода #океан #фото #змея #bali #balilife #island #2020 #snake

A post shared by В Л А Д С О К О Л О В С К И Й (@vs20) on Jan 26, 2020 at 7:19am PST