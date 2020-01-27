Как звезды провели свои выходные: Пугачева, Лорак, Дима Билан и другие

Еженедельно Русский TVNET рассказывает о том, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто отдыхал, а кому пришлось работать!
Обезьяна🐒 )) Бали меня настолько расслабляет и тупит, что я разучилась писать умные посты , поэтому вот вам вместо них лучше тупое видео 😂😂. Тут у меня внезапно фигова туча новых подписчиков прилетела после нашего с девочками движа лимонного. Надо бы познакомиться с новичками, коим я супер рада ❤️. Так что.. я Рита, мне 29 лет, я счастливая мать («одиночка» или как там нас разведёнок называют 🤷♀️😂), пою песни красивые людям (последняя в шапке по ссылке), гоняю турами по стране, рассказываю честно о своей жизни в блоге, мучу красивые благотворительные проекты, люблю людей и эту бешеную удивительную жизни. Вот на Бали зимую, альбом дописываю, работаю хорошей мамой и счастливой бабой)))) Не знаю, что вообще о себе тут принято говорить. Поэтому доверю эту тему своим слЫшателям самым верным. Расскажите плз новичкам в комментах, ху из эта Рита Дакота и почему вы в моей семейке, а? 🙏🙏 вы меня знаете иногда сильно лучше, чем я сама. «Старенькие» мои, любимые, верные, расскажите новеньким, что тут у нас творится, кто я такая и почему вы со мной в одной упряжке по-любви ❤️❤️❤️👇🏻
Чем полезен и почему необходим #УТРЕННИЙСЕКС Ну что, поговорим о жарком 🔥 Нашла очень горячее исследование от специалистов. Повышает либидо и настроение. Американский сайт Mindbodygreen, ссылаясь на профессионалов, пишет, что утром организм мужчин и женщин подготовлен к сексу больше, чем в любое другое время суток. У мужчин наблюдается высокий уровень тестостерона, у женщин - эстрогена, одни из главных гормонов в организме, и влияют на либидо. Сам же секс повышает уровень окситоцина, который способствует предотвращению депрессии. Про эндорфины и говорить нечего, они выстреливают и поднимают настроение на целый день, а вот гормоны стресса, наоборот, снижаются. Значит, румянец обеспечен и без хайлайтеров. Секс вместо макияжа💄 ! По мнению некоторых учёных, утренний секс 🔥 активирует иммунную систему за счет стимуляции выработки иммуноглобулина, положительно влияет на состояние кожи и волос, укрепляет мышцы (если зарядкой вам заниматься лень), а по некоторым данным, даже кости. Ну и чтобы окончательно вас убедить скажу, что утренний секс - лучшая альтернатива зарядке. Он улучшает метаболизм и сжигает около пяти калорий в минуту. И девочкам на заметку: специалисты утверждают, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего 😏 . Теперь ты знаешь секрет по-настоящему доброго утра 😉 Ради такого можно стать жаворонком! Мне нравится утренний секс 🌶 , а тебе? Давайте проголосуем в коментах 👇🏻 кто за утро? Кто за вечер ?
Как я волновалась и ждала начала #ГолосДети! Это особая ответственность🙏🏼 Первый день меня просто покорил! Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Моё сердце выскакивало каждый раз и каждый раз , когда дети выбирали меня я ощущала невероятную гордость и благодарность за доверие! Спасибо мои чудесные ребята, я вами восхищена, вашей смелостью , храбростью, талантом! Ещё 2 дня счастья ❤️ #полинагагарина #гагаринапоехали Платье @rasario 🤍
Когда возвращаешься из тропиков, невольно начинаешь переживать за наши леса, которым в прошлом году от пожаров и вырубки не посчастливилось на миллионы гектаров... Но есть прекрасная новость🙏🏼 их восстановление государство взяло под свой контроль и сделало частью нацпроекта «Экология». 🌿 В этом году Нижегородская область высадит 17 миллионов деревьев. И это не единичная акция. По всей стране, как в прошлом году, так и на пятилетний период запланированы многочисленные высадки деревьев. За счёт бюджета, но уверена, что участие примет и частный капитал, потому что лес - это на поколения, для наших деток и никто не может оставаться равнодушным к проблеме озеленения планеты☝🏼 Пожары в этом году на всех континентах сделали нам вызов. И мы обязаны ответить: или принять участие в посадке , организованной вашим городом; создать своё сообщество и заняться восстановлением лесов; даже сдавая макулатуру, мы спасаем деревья от вырубки🙌🏽 Наша планета - в наших руках!!! Вы когда-нибудь сажали деревья?
Спектакль сыгран. Я дома. Вновь пакую чемоданы, нам лететь до.... Закончите этот малюсенький стишок и получите от меня сюрприз из поездки. ❗️В окончании- название аэропорта пункта назначения :) Не забудьте про падежи :)) А подсказка- в моих сториз. Размещу с минуты на минуту, до завтрашних 23:30 не пропустите! 😉 Близким просьба не сдавать контору, я вам и так что-нибудь привезу :))
Хей, всем приветище😉 У нас в отеле завелась 2.5 метровая мангровая змея, которую до сих пор ищут с фонарями (смотри сторис)! . А где сейчас ты и что у тебя происходит?👇🏼👇🏼👇🏼 Делимся рассказами) . Photo by @art_valery_photo 👌🏼 #владсоколовский #бали #остров #закат #кайф #природа #пляж #вода #океан #фото #змея #bali #balilife #island #2020 #snake
Как же быстро растут дети! Ариша стала такой взрослой!🙈 Наши отношения с ней с раннего возраста построены на доверии.🙏 Я очень счастливая мама🙏 И всегда горжусь успехами Ариши. Замечательный она человек.🙏 @ariadna_volochkova #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима
Сегодня мне написала «счастливая мамочка и жена» (именно так эта «милая» дама подписала свой профиль) с комментарием: «Татьяна! Вы так несчастны! Это чувство сквозит в каждом Вашем посте и сторис». Я рассмеялась! Честно. Никогда такой чуши в свой адрес не слышала! С детства я улыбаюсь на всех фотографиях. Улыбаюсь даже незнакомым людям. Улыбка - это часть меня. Не наносное, а то, что живет внутри. Я люблю дарить улыбку. В связи с чем у меня вопрос ко всем здесь обитающим: я произвожу впечатление несчастного человека? Сразу хочу оговориться, что у меня все отлично и этот вопрос я задаю из чистого любопытства. #татьянабрухунова
Дивіться сьогоднi @goloskrainy_official 🎙дізнайтесь хто ж наступним потрапить до нашої команди ПТП та NK 💋 Учасники будуть відкриватися наповну та вражати нас талантом, а ми будемо передавати їм наш досвід, знання і допомагати їм досягати успіху! 🥳 Не пропустіть о 21.00😊 #thevoice #familyvoice #nkteam #голоскраїни #nice2cu #nk
Я очень полюбил этого маленького малыша. Ему всего 2 с половиной месяца, и, конечно, я с ним ещё натерплюсь приключений. Но я очень счастлив, что у меня в жизни появился Моцарт. Скажу вам одно, на данный момент его имя полностью совпадает с бесконечным разгильдяйством, и радостью жизни в каждой секунде, которыми обладал гениальный композитор, в честь которого я назвал этого малыша.