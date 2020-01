Как звезды провели свои выходные: Пугачева, Лорак, Дима Билан и другие

Обезьяна🐒 )) Бали меня настолько расслабляет и тупит, что я разучилась писать умные посты , поэтому вот вам вместо них лучше тупое видео 😂😂. Тут у меня внезапно фигова туча новых подписчиков прилетела после нашего с девочками движа лимонного. Надо бы познакомиться с новичками, коим я супер рада ❤️. Так что.. я Рита, мне 29 лет, я счастливая мать («одиночка» или как там нас разведёнок называют 🤷‍♀️😂), пою песни красивые людям (последняя в шапке по ссылке), гоняю турами по стране, рассказываю честно о своей жизни в блоге, мучу красивые благотворительные проекты, люблю людей и эту бешеную удивительную жизни. Вот на Бали зимую, альбом дописываю, работаю хорошей мамой и счастливой бабой)))) Не знаю, что вообще о себе тут принято говорить. Поэтому доверю эту тему своим слЫшателям самым верным. Расскажите плз новичкам в комментах, ху из эта Рита Дакота и почему вы в моей семейке, а? 🙏🙏 вы меня знаете иногда сильно лучше, чем я сама. «Старенькие» мои, любимые, верные, расскажите новеньким, что тут у нас творится, кто я такая и почему вы со мной в одной упряжке по-любви ❤️❤️❤️👇🏻

