Пн, 27.01.2020
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Легендарный баскетболист Коби Брайант и его дочь погибли в авиакатастрофе
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Коби Брайант

ФОТО: Reuters/ScanPix

В результате крушения личного самолета в Калифорнии погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант, сообщают американские СМИ.

Бывшему спортсмену был 41 год.

Как сообщают СМИ, управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило факт крушения вертолета, на борту которого находились пять человек. 

Журналист ESPN Эйдриан Воджановский со ссылкой на собственные источники сообщил, что вместе с Брайаном в вертолете была его 13-летняя дочь Джианна, и они направлялись на баскетбольный матч. Вместе с ними была молодая баскетболистка и один из ее родителей.

Позднее информацию информацию подтвердила и НБА.

Несмотря на трагедию, НБА не отменила воскресные игры, и матчи начались как обычно, но с минуты молчания.

Галерея: Крушение вертолета Коби Брайанта

Перед тем, как упасть на землю, вертолет Sikorsky S-76 загорелся. Причина катастрофы расследуется, сообщает TMZ Sports. Известно, что погода была туманной.

Всю свою карьеру Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". На его счету пять титулов чемпиона НБА, он сыграл в 18 матчах всех звезд.

Карьеру Брайант завершил в 2016 году.

Коби Брайант считался одним из величайших баскетболистов в истории.

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