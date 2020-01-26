Легендарный баскетболист Коби Брайант и его дочь погибли в авиакатастрофе
В результате крушения личного самолета в Калифорнии погиб легендарный игрок НБА Коби Брайант, сообщают американские СМИ.
Бывшему спортсмену был 41 год.
Как сообщают СМИ, управление шерифа округа Лос-Анджелес подтвердило факт крушения вертолета, на борту которого находились пять человек.
Журналист ESPN Эйдриан Воджановский со ссылкой на собственные источники сообщил, что вместе с Брайаном в вертолете была его 13-летняя дочь Джианна, и они направлялись на баскетбольный матч. Вместе с ними была молодая баскетболистка и один из ее родителей.
Позднее информацию информацию подтвердила и НБА.
Несмотря на трагедию, НБА не отменила воскресные игры, и матчи начались как обычно, но с минуты молчания.
Галерея: Крушение вертолета Коби Брайанта
Перед тем, как упасть на землю, вертолет Sikorsky S-76 загорелся. Причина катастрофы расследуется, сообщает TMZ Sports. Известно, что погода была туманной.
Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020
Всю свою карьеру Брайант выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". На его счету пять титулов чемпиона НБА, он сыграл в 18 матчах всех звезд.
Карьеру Брайант завершил в 2016 году.
Коби Брайант считался одним из величайших баскетболистов в истории.