Легендарный баскетболист Коби Брайант и его дочь погибли в авиакатастрофе

Журналист ESPN Эйдриан Воджановский со ссылкой на собственные источники сообщил, что вместе с Брайаном в вертолете была его 13-летняя дочь Джианна, и они направлялись на баскетбольный матч. Вместе с ними была молодая баскетболистка и один из ее родителей.