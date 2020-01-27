Пн, 27.01.2020
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Сборная Испании по гандболу второй раз подряд стала чемпионом Европы

Сборная Испании по гандболу

ФОТО: AFP / Scanpix

Испанские гандболисты в финале чемпионата Европы, который состоялся в Стокгольме, защитили титул, выигранный в 2018 году.

В финале Испания со счётом 22:20 обыграла Хорватию.

Таким образом, команда Хорди Риберы повторила свой успех двухлетней давности. Причём практически тем же составом. В последний раз такое случалось 18 лет назад, когда в Европе доминировала Швеция.

Этот финал для испанцев стал третьим подряд. Кроме того, команда обеспечила себе путёвку на Олимпийские игры в Токио.

Сборная Хорватии во второй раз в своей истории дошла до финала, но завоевать свой первый титул так и не удалось. На счету хорватских гандболистов три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.

Отметим, что в матче за третье место сборная Норвегии обыграла Словению со счётом 28:20 (12:9).

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходил одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции. Впервые в турнире принимают участие 24 европейские сборные.

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