Сборная Испании по гандболу второй раз подряд стала чемпионом Европы

Испанские гандболисты в финале чемпионата Европы, который состоялся в Стокгольме, защитили титул, выигранный в 2018 году.
В финале Испания со счётом 22:20 обыграла Хорватию.
Таким образом, команда Хорди Риберы повторила свой успех двухлетней давности. Причём практически тем же составом. В последний раз такое случалось 18 лет назад, когда в Европе доминировала Швеция.
Этот финал для испанцев стал третьим подряд. Кроме того, команда обеспечила себе путёвку на Олимпийские игры в Токио.
Сборная Хорватии во второй раз в своей истории дошла до финала, но завоевать свой первый титул так и не удалось. На счету хорватских гандболистов три серебряные и три бронзовые медали чемпионатов Европы.
Отметим, что в матче за третье место сборная Норвегии обыграла Словению со счётом 28:20 (12:9).
Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин проходил одновременно в трёх странах Австрии, Норвегии, Швеции. Впервые в турнире принимают участие 24 европейские сборные.