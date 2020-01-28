Рижский "Титаник" скоро потонет от айсберга Rail Baltica. Что там происходит сейчас?

Рижский "Титаник" скоро постигнет такая же участь как и его знаменитого затонувшего тёзку. Айсбергом для него станет новая железная дорога Rail Baltica. Русский TVNET погулял по торговому центру и его крыше для того, чтобы увековечить то, что мы скоро больше никогда не увидим.

Парки цвета хаки с цветным искусственным мехом кислотного цвета на капюшоне за сто с копейками евро, кургузые платья с пайетками всех цветов радуги, кроссовки а-ля Balenciaga, черные полусапожки из дерматина, мужские галстуки с изображением долларов и кружевные пеньюары, надетые на пластиковые манекены без головы.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Торговый центр "Титаник" со всем его вещевым изобилием, многоуровневой парковкой, кафе и парикмахерской, скоро постигнет участь одноименного трансатлантического парохода.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Все дело в том, что в связи с развитием Rail Balticа центр Риги, а именно окрестности Центральной станции, ждут грандиозные изменения. Исчезнут туннели, переместятся остановки общественного транспорта, а торговый центр "Титаник" и его многоэтажная парковка канут в лету - на этом месте будет построена новая железная дорога, которая пойдёт рядом с уже имеющейся.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Многоуровневая парковка и торговый центр были построены в 1998-1999 годах. Архитекторами являются Людвиг Сапровскис, Береника Аустриня, Артис Звиргздиньш. Рядом находится канал с небольшим причалом, откуда в теплое время года туристы могут отправиться на обзорную прогулку по реке Даугава и рижским городским каналам.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Рижский "Титаник", где сегодня все еще можно приобрести польские и китайские пуховики, внешне похож на своего тёзку, затонувшего в северной Атлантике после столкновения с айсбергом.

Окна торгового центра напоминают иллюминаторы в борту корпуса корабля - только за стеклом не бескрайние воды, а вид на центральный рынок и здание Академии наук Латвии.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Внутри "корабля" женская и мужская одежда. Часть ассортимента напоминает бюджетную версию нарядов зарубежных знаменитостей, другая - модные коллекции прошлого столетия.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Галерея: Рижский торговый центр "Титаник" и его мода

Вместо верхней палубы корабля - асфальтированное покрытие на крыше, изначально предусмотренное для автомобильной парковки. Здание было сдано в эксплуатацию в 1999 году, а уже в 2004 году в конструкции парковки появились трещины.

Кстати, эта парковка стала первой многоуровневой стоянкой транспортных средств в центре города.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Первое, что ощущаешь, поднимаясь по лестнице между этажами парковки - острый запах мочи и испражнений. Кажется, лестничная клетка с видом на международный автомобильный вокзал и шпили соборов старого города используется многими и в качестве туалета, и в качестве места ночлега.

Бетонные стены исписаны похабными надписями, названиями аккаунтов в Instagram и номерами телефонов с призывами в духе "Звони, парня нет!".

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Вход на крышу "Титаника" закрыт решеткой и железной сеткой. Но, по всей видимости, вандалов это не остановило - в ограждениях нас встречают зияющие дыры, через которые можно без проблем попасть на крышу торгового центра, откуда открывается прекрасный вид на Министерство сообщения.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Стены, изрисованные граффити, с обликом крупнейшего средневекового храма на заднем плане и лужи, в которых отражаются кучевые облака.