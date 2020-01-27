Пн, 27.01.2020
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Фото ⟩ В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Иране самолет авиакомпании Caspian Airlines со 135 пассажирами на борту после посадки выкатился на улицу города Махшехр, сообщило агентство IRNA.

ЧП произошло утром 27 января. Лайнер прибыл в аэропорт города Махшехр из Тегерана.

По информации Associated Press, никто из находившихся на борту не пострадал.

Согласно кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы, перекрыв несколько полос.

Галерея: В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу   

Пассажиры покидали самолет c помощью очевидцев инцидента.

На кадрах с места событий видно, что у самолета не были выпущены стойки шасси.

Агентство AP отмечает, что пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.

Прозвучала версия, что экипаж с серьезной задержкой зашел на посадку, из-за чего лайнеру не хватило пространства, чтобы остановиться.

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