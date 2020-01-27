Фото ⟩ В Иране пассажирский самолет выкатился на улицу

ЧП произошло утром 27 января. Лайнер прибыл в аэропорт города Махшехр из Тегерана.

По информации Associated Press, никто из находившихся на борту не пострадал.

Согласно кадрам, опубликованным агентством ISNA, самолет оказался посреди автомобильной улицы, перекрыв несколько полос.

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Пассажиры покидали самолет c помощью очевидцев инцидента.

На кадрах с места событий видно, что у самолета не были выпущены стойки шасси.

Агентство AP отмечает, что пока не ясно, были ли с выпуском шасси проблемы, или стойки сломались уже после посадки.