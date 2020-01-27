Названы учебные заведения в Риге, на ремонт которых выделены средства самоуправления

Комитет развития города Рижской думы поддержал выделение 1,85 млн евро на ремонты 45 детских садов, 15 школ и помещений, где проводится обучение по интересам.
За 750 тысяч евро будут отремонтированы такие учебные заведения, как Агенскалнская государственная гимназия, 66-я Рижская специальная школа, Рижская начальная школа Valodiņa, 84-я Рижская средняя школа, дом технического творчества Annas 2, Рижская волейбольная школа и другие.
За 1,1 млн евро будут проведены ремонтные работы в дошкольных учреждениях номер 124, 197, 21 и других детских садах.