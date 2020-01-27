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Шнуров прокомментировал смерть протоиерея Чаплина, обещавшего музыканту ад

Сергей Шнуров

ФОТО: скриншот видео

26 января скончался бывший спикер РПС, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил бывшему противнику стихотворного баттла емкие строки. 

Напомним, между артистом и протоиереем 2018 году возник конфликт. После того, как Всеволод Чаплин пообещал Шнурову ад за мат в песнях, они вступили в стихотворный баттл. 

Лидер группы "Ленинград" намекнул на раздор, который был между ним и покойным. 

"Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой", - написал музыкант.

Артист подчеркнул, что Чаплин "был он не то, чтоб очень старый", но умер раньше тех, с кем желал расправиться.

"Теперь глашатай п*****а

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?", - риторически поинтересовался Шнуров. 

Завершил свое стихотворение музыкант глубокой метафорой:

"Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет".

Стоит отметить, что стихи Шнурова не понравились продюсеру Иосифу Пригожину. 

"Ты вроде не злобный, Серега, а пост твой говорит об обратном. Человек ушёл из жизни, а ты его вдогонку посылаешь, не по-людски это как-то", - написал он. 

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