Шнуров прокомментировал смерть протоиерея Чаплина, обещавшего музыканту ад

26 января скончался бывший спикер РПС, настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин. Российский музыкант Сергей Шнуров посвятил бывшему противнику стихотворного баттла емкие строки.
Напомним, между артистом и протоиереем 2018 году возник конфликт. После того, как Всеволод Чаплин пообещал Шнурову ад за мат в песнях, они вступили в стихотворный баттл.
Лидер группы "Ленинград" намекнул на раздор, который был между ним и покойным.
"Призвал господь к себе раба,
С фамилией комичной Чаплин.
Закончилась его судьба,
И время вытекло до капли.
Желал расправ, где видел грех,
И угрожал он божьей карой", - написал музыкант.
Артист подчеркнул, что Чаплин "был он не то, чтоб очень старый", но умер раньше тех, с кем желал расправиться.
"Теперь глашатай п*****а
Кто, вместо Чаплина? Другой?
Он сможет сварочной дугой
Метафор зажигать сердца?", - риторически поинтересовался Шнуров.
Завершил свое стихотворение музыкант глубокой метафорой:
"Короче, вызвало начальство,
К себе в небесный кабинет".
Стоит отметить, что стихи Шнурова не понравились продюсеру Иосифу Пригожину.
"Ты вроде не злобный, Серега, а пост твой говорит об обратном. Человек ушёл из жизни, а ты его вдогонку посылаешь, не по-людски это как-то", - написал он.