Шнуров прокомментировал смерть протоиерея Чаплина, обещавшего музыканту ад

Напомним, между артистом и протоиереем 2018 году возник конфликт. После того, как Всеволод Чаплин пообещал Шнурову ад за мат в песнях, они вступили в стихотворный баттл.

Лидер группы "Ленинград" намекнул на раздор, который был между ним и покойным.

"Призвал господь к себе раба,

С фамилией комичной Чаплин.

Закончилась его судьба,

И время вытекло до капли.

Желал расправ, где видел грех,

И угрожал он божьей карой", - написал музыкант.

Артист подчеркнул, что Чаплин "был он не то, чтоб очень старый", но умер раньше тех, с кем желал расправиться.

"Теперь глашатай п*****а

Кто, вместо Чаплина? Другой?

Он сможет сварочной дугой

Метафор зажигать сердца?", - риторически поинтересовался Шнуров.

Завершил свое стихотворение музыкант глубокой метафорой:

"Короче, вызвало начальство,

К себе в небесный кабинет".

Стоит отметить, что стихи Шнурова не понравились продюсеру Иосифу Пригожину.