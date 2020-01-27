Рига: Любовники потеряли ключ от наручников. На помощь прибыла полиция, а затем - пожарные

На месте происшествия стражи порядка узнали, что пара решила разнообразить свою сексуальную жизнь. К тому же было ещё и третье лицо, которое находилось в стороне. Пара объяснила, что потеряли ключи от наручников. Полицейские пробовали открыть их с помощью своих ключей, но они не подошли к этой определённой модели.