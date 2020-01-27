Житель США пять лет держал человека в сексуальном рабстве

В США полиция выдвинула обвинения в торговле людьми мужчине, который пять лет у себя дома держал в сексуальном рабстве человека, сообщает CNN.
48-летний Сальвадор Эспиноза Эскобар был задержан в штате Северная Каролина на прошлой неделе.
В сообщении полиции говорится, что Эскобар держал в заключении человека, основные потребности которого были удовлетворены только за принудительные сексуальные действия.
Эскобар держал сексуального раба с января 2015 года, сказано в сообщении полиции.
Более подробную информацию о жертве в полиции не предоставляют из соображений защиты и конфиденциальности.