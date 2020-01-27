Пн, 27.01.2020
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Житель США пять лет держал человека в сексуальном рабстве

Сальвадор Эспиноза Эскобар

ФОТО: Ziemeļkarolīnas policija

В США полиция выдвинула обвинения в торговле людьми мужчине, который пять лет у себя дома держал в сексуальном рабстве человека, сообщает CNN.

48-летний Сальвадор Эспиноза Эскобар был задержан в штате Северная Каролина на прошлой неделе. 

В сообщении полиции говорится, что Эскобар держал в заключении человека, основные потребности которого были удовлетворены только за принудительные сексуальные действия. 

Эскобар держал сексуального раба с января 2015 года, сказано в сообщении полиции. 

Более подробную информацию о жертве в полиции не предоставляют из соображений защиты и конфиденциальности.

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