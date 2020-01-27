Общество врачей призывает быстрее повышать акциз на алкоголь

ЛОВ считает, что государство не должно действовать в интересах "нескольких приграничных торговцев", а ставки акцизного налога на алкоголь не должны быть заморожены или увеличены "чисто косметически".

Айзсилниеце подчеркнула, что постепенное повышение акциза на крепкий алкоголь либо его сохранение на нынешнем уровне не соответствует долгосрочным интересам общественного здоровья и лишает государство дополнительных доходов, необходимых для увеличения бюджета здравоохранения.

Президент ЛОВ отметила, что алкоголь является одной из основных причин смертности и инвалидности в мире.

Ссылаясь на данные Европейского союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Айзсилниеце указала, что мужчины в Латвии в среднем потребляют больше всего алкоголя среди жителей всех стран ЕС.

Данные Всемирной организации здравоохранения за 2016 год показывают, что среди 30 европейских стран в Латвии самые высокие показатели смертности из-за употребления алкоголя. Почти 450 человек ежегодно умирают в Латвии из-за употребления алкоголя.

Как напомнила Айзсилниеце, министр финансов Янис Рейрс заявил, что возвращение к ставке акциза, которая действовала в начале 2019 года, вместе с повышением налога на крепкий алкоголь с 1 марта 2020 года "вызовет шок". ЛОВ выступает за такое законодательство, которое способствовало бы уменьшению потребления алкоголя.

По данным Службы госдоходов за 2019 год, поступления в бюджет от акцизного налога на алкоголь не достигают цели - почти 30 млн евро запланированных доходов не было получено.

Айзсилниеце отмечает, что эти недополученные деньги можно было бы направить на решение актуальных проблем в здравоохранении.

Она призвала должностных лиц действовать в соответствии с законом и быстрее повышать ставку акциза на алкоголь, иначе сложится впечатление, что действующий Сейм работает в интересах торговцев алкоголем, а не врачей и жителей Латвии.

Как сообщалось, Минфин предлагает повышать акциз на алкоголь постепенно.