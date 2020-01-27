Видео: Матч юрмальского "Спартака" завершился массовой потасовкой

Двукратный чемпион Латвии после первого тайма уступал пятой команде Болгарии со счётом 1:0 благодаря голу Галина Иванова. Во втором тайме болгары могли отличиться ещё, но ворота Евгения Неругала остались нетронутыми.

В конце матча игрок болгарской команды грубо нарушил правила против одного из футболистов "Спартака" и на поле произошла потасовка с участием игроков, запасных и представителей клубов.