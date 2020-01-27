Пн, 27.01.2020
Это трагедия, но есть учителя, которые не читают книги, не интересуются культурными событиями нашей страны. директор Рижской Классической гимназии Роман Алиев

Видео: Матч юрмальского "Спартака" завершился массовой потасовкой

ФОТО: скриншот видео

Юрмальский "Спартак" на сборах в Турции провёл матч с болгарской командой "Славия", в ходе которого произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.

Двукратный чемпион Латвии после первого тайма уступал пятой команде Болгарии со счётом 1:0 благодаря голу Галина Иванова. Во втором тайме болгары могли отличиться ещё, но ворота Евгения Неругала остались нетронутыми. 

В конце матча игрок болгарской команды грубо нарушил правила против одного из футболистов "Спартака" и на поле произошла потасовка с участием игроков, запасных и представителей клубов.

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