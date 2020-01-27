Видео: Матч юрмальского "Спартака" завершился массовой потасовкой

Юрмальский "Спартак" на сборах в Турции провёл матч с болгарской командой "Славия", в ходе которого произошла массовая драка с участием игроков обеих команд.
Двукратный чемпион Латвии после первого тайма уступал пятой команде Болгарии со счётом 1:0 благодаря голу Галина Иванова. Во втором тайме болгары могли отличиться ещё, но ворота Евгения Неругала остались нетронутыми.
В конце матча игрок болгарской команды грубо нарушил правила против одного из футболистов "Спартака" и на поле произошла потасовка с участием игроков, запасных и представителей клубов.
A mass brawl became the reason today's 'friendly' clash between Slavia Sofia and Latvian side FK Spartaks ended earlier than it actually had to...— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) January 25, 2020
Video: https://t.co/a7uKWRaBBK pic.twitter.com/w3JFotwpGW