Плявниеки: рецидивист устроил стрельбу по птицам

Прибывшие на место сотрудники Госполиции встретили мужчину, которого описывал очевидец. Рядом с его автомобилем полицейские нашли черный мешок. Внутри - три убитые вороны. На месте сразу же был проведен обыск - в машине полицейские нашли пневматическое оружие, которым, вероятно, и было совершено преступление.

По данным полиции, мужчина убивал ворон, считая, что они засоряют окружающую среду, в том числе и машины. Задержанный (1952 года рождения), уже ранее попадал в поле зрения полиции за аналогичные действия.

По факту происшествия заведено уголовное дело по 1-й части 231-й статьи Уголовного закона, т.е, за хулиганство. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет или краткосрочное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф, с пробационным надзором на три года или без него.