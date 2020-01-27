Талибы заявили, что упавший в Афганистане самолет - американский

Афганское террористическое движение "Талибан" в понедельник, 27 января, выступило с заявлением, что упавший на востоке Афганистана самолет принадлежит армии США.
"В провинции Газни рухнул самолет американских оккупантов", - сказано в сообщении, которое распространил представитель талибов Забихулла Муддахид. Он сообщил, что все члены экипажа погибли.
Video #American aircraft shutdwaned in #Ghazni #Afghanistan pic.twitter.com/2Wm9pImtBi— Tariq Ghazniwal (@TGhazniwal) January 27, 2020
Вооруженные силы США информацию о том, что это их самолет, не подтвердили, отметив, что информация проверяется.
Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в отдаленном районе Дех Як провинции Газни.
РБК со ссылкой на издание Afghanistan Times пишет, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения "Талибан"."Медуза" отмечает, что боевики "Талибана" первыми прибыли к упавшему самолету. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.
Пока официально неизвестно, сколько человек находились на борту судна и есть ли в результате крушения погибшие.
Турецкая газета Daily Sabah без указаний на источники информации сообщила, что на борту потерпевшего крушение самолета находилось 83 человека. Российские информагентства со ссылкой на местное издание Ariana News сообщают, что пассажиров могло быть больше - до 110 человек.