Талибы заявили, что упавший в Афганистане самолет - американский

"В провинции Газни рухнул самолет американских оккупантов", - сказано в сообщении, которое распространил представитель талибов Забихулла Муддахид. Он сообщил, что все члены экипажа погибли.

Вооруженные силы США информацию о том, что это их самолет, не подтвердили, отметив, что информация проверяется.

Представитель губернатора Газни Ариф Нури уточнил, что ЧП произошло в отдаленном районе Дех Як провинции Газни.

РБК со ссылкой на издание Afghanistan Times пишет, что местность, где потерпел крушение самолет, находится под контролем отрядом движения "Талибан"."Медуза" отмечает, что боевики "Талибана" первыми прибыли к упавшему самолету. Они попытались потушить пожар, возникший на месте падения лайнера.

Пока официально неизвестно, сколько человек находились на борту судна и есть ли в результате крушения погибшие.