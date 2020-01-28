В Латвии ищут людей: ели вы что-то знаете о них, помогите!

Арвида Калниньша 1946 г. р. ищут дочь Ирина и сын Вячеслав. "Нашу маму зовут Людмила Синкевич".

Гуляеву Нину 1963-65 г. р., которая может проживать в Даугавпилсе, ищет сестра Елена.

Силиньша Алвиса из Вараклянского края ищет сестра Агнесе.

Сущеня Фаина 1951 г. р., Вас ищет крестный сын Эдуард. Фаина может проживать в Саулкрасты.

Горелова Светлана ищет дочку - Никитину Жанну 1981 г. р. Она может жить в Даугавпилсе.

Рогожкину Наталью 1964 г. р. ищет брат Юрий.

Морозова Михаила 1953 г. р. ищет сын Андрей.

Фрейберга Романа 1964 г. р. ищет дочь Анна Фрейберг.

Орлову Анну 1959 г. р. ищет брат Михаил. Связь оборвалась в 1984 году.

Егорова Николая 1953 г. р. ищет дочь Анастасия. Связь с отцом оборвалось в 1993 году.

Сенцова Андрея 1951 г. р. и Сенцова Анатолия ищет Сибирякова Людмила.

Пронькину Анну 1977 г. р. ищет родственник Юрий.

Свою единственную тетю Артемьеву Карину 1970 г. р. ищет Нонна.

Иванову Валентину 1950 г. р. и Иванова Владимира ищет сестра Елена.

Лапиню Майю 1964 г. р. ищет сын Александр.

Шувалову Татьяну 1956 г. р. ищет подруга Нина. Последний раз они встречались в июле 1989 года.

Дугутис Алексей ищет отца - Дугутиса Олега.

Витолса Виктора 1954 г. р. ищет дочь Людмила. Последняя встреча была в 1993 году.

Дрозд Валентину 1950 г. р. и Дрозд Ольгу 1979 г. р. ищет родственница Мария.

Морозова Павла 1952 г. р. ищет дочь Татьяна.

Полоз Михаил 1960 г. р., Вас ищет сын Максим. "Он меня видел, когда мне было только 3 годика".

Загайнова Николая 1953 г. р. и его семью ищет сестра Елена.

Ланге Элиту 1960 г. р. ищет сестра Лидия.

Белеоннову Людмилу 1957 г. р. ищет брат Олег.

Лемешонок Константин, Вас ищет дочь Нелда. "Я родилась в г. Акнисте. Может, у меня есть сестры или братья".

Полоз Михаил 1960 г. р., Вас ищет сын Максим. "Он меня видел, когда мне было только 3 годика".

Загайнова Николая 1953 г. р. и его семью ищет сестра Елена.

Ланге Элиту 1960 г. р. ищет сестра Лидия.

Белеоннову Людмилу 1957 г. р. ищет брат Олег.

Лемешонок Константин, Вас ищет дочь Нелда. "Я родилась в г. Акнисте. Может, у меня есть сестры или братья".

Звайгне Сандру 1961 г. р. ищет Эдуард.

Кононова Николая 1953 г. р. ищет брат Владимир.

Саболь Владимир 1936 г. р., Вас ищет дочь Надежда. Последная встреча была в 1977 году.

Шматова Леонида ищет дочь Леся. "Моя мама - Шматова Татьяна".

Двойняшек - Пельша Геннадия Робертовича и Пельш Людмилу Робертовну 1953-54 г. р. ищет родственница Зоя.

Пирагова (Пирогова) Сергея 1961-63 г. р. ищет сестра Наталья. "Мы три сестры и хотим найти брата".

Пуят Валентина ищет в г. Резекне своего отца Пуята Доминика и других родственников. Также она ищет Сергееву Ливу.

Если вам известно, где могут находиться люди, которых ищут родственники и друзья, или вы увидели в списке свое имя, просим написать или позвонить добровольному помощнику программы "ЖДИ МЕНЯ" в Латвии Мартиньшу Зиебергсу.

Если вы по каким-то причинам не хотите общаться со своими родными и близкими, просим также сообщить, чтобы вас больше не искали.