Из-за аварии блокировано движение по Елгавской окружной дороге

В разговоре с TVNET, представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте рассказала, что вызов поступил в 17:23. На шоссе произошло столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место спасатели констатировали, что в одной из машин зажаты два человека. При помощи гидравлических инструментов людей вызволили и передали медикам. Утечки топлива не было. По состоянию на 20:00, идут работы по уборке проезжей части. Как только они завершатся, движение будет открыто.