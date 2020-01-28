Хет-трик Каспара Даугавиньша принёс победу "Спартаку"

В понедельник, 27 января, "Спартак" у себя дома обыграл пекинский "Куньлунь" со счётом 7:4 (1:2, 1:1, 5:1).

Даугавиньш провёл на площадке 20 минут 10 секунд и за это время нанёс пять бросков по воротам соперника.

Другой латвийский хоккеист "Спартака" Мартиньш Карсумс провёл на льду 15 минут 12 секунл, нанёс три броска, выиграл 5 из 6 вбрасываний и применил два силовых приёма.

В другом матче дня череповецкая "Северсталь" с латвийским хоккеистом Артуром Кулдой у себя дома уступила подольскому "Витязю" - 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Кулда провёл на площадке 17 минут 45 секунд - за это время защитник применил два силовых приёма и нанёс один бросок по воротам.