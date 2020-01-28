Правду о крушении украинского "Боинга" в Иране скрывали от президента. Как это возможно?

По информации источников New York Times, военные в день катастрофы решили не говорить президенту Хассану Роухани о том, что произошло.

Главнокомандующие военных ведомств - как Корпуса стражей исламской революции, так и армии, - знали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" по ошибке сбили ПВО, уже к вечеру дня катастрофы. Президент Роухани, как и абсолютно все гражданские чиновники и политики страны, узнал об этом только утром 10 января.

Решение не говорить об истинной причине катастрофы гражданским было принято из опасений, что общество не выдержит потрясений, говорит источник газеты.

"Они были за то, чтобы все скрыть, потому что считали, что страна не выдержит еще одного кризиса. В конечном итоге наш долг - защитить исламскую республику любой ценой", - рассказывает New York Times анонимный служащий Корпуса стражей исламской революции.

В результате на следующий день чиновники, политики и СМИ продолжали говорить, что лайнер упал из-за технических неполадок, называя версию об ошибке ПВО Ирана психологической атакой США и призывая СМИ не распространять слухи.

Не брали трубку

Параллельно зарубежные СМИ начали доводить до иранцев версию о том, что лайнер все-таки сбили, и в итоге она оказалась правдой.

Две версии существовали в информационном пространстве параллельно, что вызывало вопросы не только у простых иранцев, но и властей - вплоть до президента. 9 января Роухани несколько раз пытался связаться с командованием КСИР, чтобы выяснить, что произошло, но на том конце не брали трубку.

Чиновники правительства звонили знакомым из командования и просили "неофициально" рассказать им, что случилось, но им отвечали только одно - никаких ракет выпущено не было.

Это вполне официально подтвердил пресс-секретарь правительства Али Раби. Президент и правительство участвовали в распространении лжи о гибели самолета только потому, что сами не знали правды, сказал он на пресс-конференции вскоре после того, как военные все же признались в том, что по ошибке сбили "Боинг".

Когда Роухани наконец все сообщили, он был в ярости, говорят источники NYT. Президент потребовал срочно рассказать обо всем публике, но военные сопротивлялись.

Роухани пригрозил подать в отставку, о чем тут же сообщили духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Тот в ответ распорядился подготовить текст публичного обращения с признанием. Если бы не это решение, признания могло бы вовсе не быть.

"Иногда они так делают"