Пока люди спали: в США загорелся лодочный причал. Есть погибшие
В понедельник, 27 января, в штате Алабама, США, на лодочном причале вспыхнул масштабный пожар, в котором погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает BBC.
Огонь быстро распространялся ночью, пока люди в лодках спали. Крыша причала обрушилась и упала на несколько пришвартованных лодок, которые впоследствии затонули.
Всего горело 35 лодок.
Семеро человек прыгнули в воду и позже были доставлены в больницу.
Пока неизвестно, что вызвало пожар.
Спасатели прочешут воду в парке Скоттсборо округа Джексон, чтобы удостовериться, что нет других жертв, кроме уже известных.
"Это абсолютно ужасно", - сказал начальник пожарной части Скоттсборо Джин Неклаус.
"Один из самых ужасных случаев, которые я когда-либо видел. Я думаю, что эта трагедия станет более масштабной, когда будет большая ясность".
Очевидец рассказала, что на лодках были газовые баллоны, которые могли усилить пламя. Она также сказала, что большинство сгоревших лодок принадлежали людям, которые жили в них постоянно.