Вт, 28.01.2020
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Пока люди спали: в США загорелся лодочный причал. Есть погибшие
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ФОТО: AP/Scanpix

В понедельник, 27 января, в штате Алабама, США, на лодочном причале вспыхнул масштабный пожар, в котором погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает BBC.

Огонь быстро распространялся ночью, пока люди в лодках спали. Крыша причала обрушилась и упала на несколько пришвартованных лодок, которые впоследствии затонули.

Всего горело 35 лодок.

Семеро человек прыгнули в воду и позже были доставлены в больницу.

ФОТО: AP/Scanpix

Пока неизвестно, что вызвало пожар.

Спасатели прочешут воду в парке Скоттсборо округа Джексон, чтобы удостовериться, что нет других жертв, кроме уже известных.

"Это абсолютно ужасно", - сказал начальник пожарной части Скоттсборо Джин Неклаус.

"Один из самых ужасных случаев, которые я когда-либо видел. Я думаю, что эта трагедия станет более масштабной, когда будет большая ясность".

ФОТО: AP/Scanpix

Очевидец рассказала, что на лодках были газовые баллоны, которые могли усилить пламя. Она также сказала, что большинство сгоревших лодок принадлежали людям, которые жили в них постоянно. 

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