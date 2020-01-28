Пока люди спали: в США загорелся лодочный причал. Есть погибшие

Огонь быстро распространялся ночью, пока люди в лодках спали. Крыша причала обрушилась и упала на несколько пришвартованных лодок, которые впоследствии затонули.

Всего горело 35 лодок.

Семеро человек прыгнули в воду и позже были доставлены в больницу.

ФОТО: AP/Scanpix

Пока неизвестно, что вызвало пожар.

Спасатели прочешут воду в парке Скоттсборо округа Джексон, чтобы удостовериться, что нет других жертв, кроме уже известных.

"Это абсолютно ужасно", - сказал начальник пожарной части Скоттсборо Джин Неклаус.

"Один из самых ужасных случаев, которые я когда-либо видел. Я думаю, что эта трагедия станет более масштабной, когда будет большая ясность".

ФОТО: AP/Scanpix