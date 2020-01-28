Красавица Шейк призналась, что хотела быть мальчиком

Как призналась звезда, ее отец всегда мечтал о сыне, но жена родила двух дочерей - Ирину и ее старшую сестру Татьяну.

Когда Валерий Шайхлисламов скончался от пневмонии, будущей модели было всего 14 лет, а ее сестре - 16. Тогда Ирина поняла, что должна заменить в семье отца.

"Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле и должна была стать мальчиком. Может быть, потому что мой отец всегда хотел мальчика.

Когда он умер, я подумала: "Раз я парень, то сейчас настало время мне заботиться о семье - маме и старшей сестре",

- рассказала модель главному редактору британского Vogue Эдварду Эннинфулу.

"Я сказала себе, что никогда не выйду замуж. Конечно, позже в жизни я переросла это, и мне нравится быть женщиной. Но я помню это чувство", - поделилась Ирина.

Такой характер Шейк, по ее словам, часто пугает мужчин. Однако это жестокость, корни которой берут свое начало в воспитании.

"Я сильная личность и определенно знаю, чего хочу. Думаю, некоторые мужчины боятся этого", - отметила модель.

"Если кто-то уходит из моей жизни, то я действительно рву все связи, понимаете? Я думаю, что некоторые люди действительно боятся этой холодности. А еще, я думаю,

немногие знают, что внутри под этим скрывается хороший, милый человек, который плачет во время интервью",