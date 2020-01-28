Подозрения в отмывании 50 млн евро: ABLV Bank навестили правоохранительные органы

По ее словам, проводится не менее 20 санкционированных обысков в Латвии и за границей в сотрудничестве с правоохранительными органами других стран.

По данным агентства LETA, в банк прибыли и сотрудники антитеррористического подразделения Omega. LETA также сообщила, что представители правоохранительных органов прибыли и в одно из зданий по улице Алберта.

По словам Маевски, следственные действия связаны с легализацией в одном из кредитных учреждений преступно нажитых средств в размере не менее 50 млн евро.

Согласно материалам уголовного дела, организованная группа, в которую входили представители нескольких государств, в период с 2015 по 2018 год занималась легализацией преступных средств, в том числе производя перечисления за фиктивные сделки через одно из латвийских кредитных учреждений.

Следственные органы считают, что преступные действия организованной группы поддерживали сам банк и его сотрудники, не создавая препятствий для перечислений.

Дело заведено по двум статьям Уголовного закона - о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.

Маевска сообщила, что уголовный процесс был начат в прошлом году, для его расследования была сформирована следственная группа.

19 октября прошлого года расследование переняла прокуратура по борьбе с оргпреступностью.

По словам начальника отдела коммуникации FKTK Даце Янсоне, комиссия в интересах следствия не может давать комментариев, но о действиях KNAB и прокуратуры информирована.

От комментариев отказалась и ликвидатор ABLV Bank Винета Чуксте-Юрьева, отметив, что в банке никто не задержан.

Руководитель департамента коммуникаций ABLV Bank Янис Бунте сообщил агентству LETA, что в банк явились сотрудники правоохранительных органов, но банк не располагает информацией, с чем связаны их действия.

"Ранее и банк, и его акционеры подтвердили, что будут сотрудничать и уже сотрудничают со всеми органами. Банк уже обеспечил Службе финансовой разведки полный доступ к своим историческим данным", - сказал Бунте.

Напомним, в феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации.

Проблемы банка начались после заявления учреждения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) о планируемых санкциях против ABLV Bank за реализацию схем отмывания денег.

По данным агентства LETA, в последние годы ведется несколько уголовных процессов, связанных с ABLV Bank. Восемь уголовных процессов о роли банка и его работников в отмывании денег расследует управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.

В начале 2019 года Госполиция сообщила, что в ее производстве находится 35 уголовных процессов о возможном отмывании денег в ABLV Bank.

Два процесса начаты по заявлениям самого ABLV Bank - о взяточничестве и об умышленном распространении недостоверной информации о финансовом секторе Латвии.