Вт, 28.01.2020
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Наряд дня: скромная элегантность герцогини в дождливый день

ФОТО: SIPA/Scanpix

27 января весь мир отмечал 75-летие со дня освобождения Освенцима. Герцог и герцогиня Кембриджские тоже не оставили это событие без внимания и посетили Центральный зал Вестминстера, чтобы почтить память жертв Холокоста.

Для официального мероприяти, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста, 38-летняя Кейт Миддлтон выбрала сдержанный и элегантный наряд - серое твидовое платье до колена с черным бархатным воротником и широким поясом от Catherine Walker и темные лодочки на высоком каблуке.

Дополнила герцогиня свой образ черным клатчем и жемчужными серьгами.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

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