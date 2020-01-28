Пожертвуйте книги семьям из латвийских детских поселков SOS

Как показал опрос, проведенный Omniva в январе 2020 года, 92% латвийских семей, где растут дети в возрасте 3–11 лет, читают сказки. В 72% семей дети читают сказки вместе с родителями, в 16% семей дети читают сами. Более чем в половине опрошенных семей (51%) родители читают детям сказки по крайней мере раз в неделю, в 16% семей - два-три раза в месяц, в 9% семей - раз в месяц или реже. Опрос показал, что

у 72% семей дома есть книги сказок, которые давно не читаются, и 80% таких семей подтвердили, что охотно пожертвовали бы эти книги на благотворительность.

Во время благотворительной акции с 27 января по 28 февраля на сайте www.omnivaakcija.lv будут доступны бесплатные коды посылок. Введя их в самом удобном пакомате Omniva, можно будет отправить книги сказок в центр логистики Omniva, откуда затем они будут доставлены семьям с детьми, находящимся на попечении Ассоциации детских поселков SOS.

Организаторы акции и Ассоциация детских поселков SOS просят жертвовать книги, находящиеся в хорошем состоянии, чтобы дети не разочаровались в полученном подарке.

"Повседневная работа Ассоциации детских поселков SOS связана с детьми и семьями, и наша цель состоит в том, чтобы укреплять семьи, чтобы каждый ребенок имел возможность расти в заботливой и надежной семье. В течение года мы оказываем помощь более чем 1200 детям, которые растут в семьях SOS, приемных семьях, семьях опекунов и усыновителей или получают поддержку по другим нашим проектам. Совместное чтение книг является отличным способом сблизить членов семьи, побудить их к содержательному досугу, чтобы вместе узнавать новое и получать новый опыт, поэтому в нашей работе очень пригодятся подаренные книги для детей и молодежи", - рассказала директор Ассоциации детских поселков SOS Илзе Палея, сердечно поблагодарив Omniva за идею и реализацию этой искренней акции.

Книжный магазин Jānis Roze, который поддерживает эту акцию, отмечает, что чтение сказок - это способ совместно провести время родителям и детям. "Родители не должны недооценивать чтение книг, потому что

оно пополняет знания ребенка, развивает его воображение, язык, мышление, память и вызывает позитивные эмоции",

- говорит руководитель отдела рекламы и общественных отношений Jānis Roze Илзе Вейсбарде.

Самые любимые читателями книги сказок: 1. "Сказки и загадки", Zvaigzne ABC 2. "Пятиминутные сказки для мальчиков и девочек", Zvaigzne ABC 3. Братья Гримм "Сказки", Egmont Latvia 4. Инесе Валтере "Сказки для семьи", художник Гунта Заляйскалнс, Amber Books 5. "Латышские народные сказки. 100 сказок, 100 художников", Zvaigzne ABC 6. Жан Грива "Сказка про Коротышку – зеленые штанишки", художник Маргарита Старасте, Zvaigzne ABC 7. Маргарита Старасте "Золотые сказки", Zvaigzne ABC 8. Анна Саксе "Сказки о цветах", художник Карлис Суниньш, Zvaigzne ABC 9. "Латышские волшебные сказки", художница Гита Трейце, Jāņa Rozes Apgāds 10. Элена Фавилли и Франческа Кавалло "Сказки на ночь для юных бунтарок", Jāņa Rozes apgāds

"Очень интересно, что читатель, выбирая книгу сказок, оценивает и работу художника, который рисовал иллюстрации, и самой любимой художницей является, конечно, Маргарита Старасте. Сейчас книги сказок вытесняются в конкурентной борьбе книгами современных писателей о Гарри Поттере, Греге, Кокоше - маленьком драконе и других героях, но и классические ценности сохраняются", - говорит Вейсбарде.

"Когда вы в последний раз наслаждались неторопливыми мгновениями вместе с семьей и детьми?

Все мы знаем, что таких мгновений немного, поэтому мы уже второй год хотим способствовать тому, чтобы семьи по-настоящему бывали вместе и проводили это время качественно.

В этом году мы призываем порадовать книгами сказок семьи и детей, находящихся на попечении Латвийской ассоциации детских поселков SOS. Я предлагаю жертвовать эти книги через один из 202 пакоматов нашей сети в Латвии. Благотворительностью нужно гордиться, поэтому я призываю каждого поделиться в социальных сетях фотографиями о том, как семьи или трудовые коллективы жертвуют книги, используя хештег #ziedopasakas, а также предложить и другим людям участвовать в акции, чтобы доставить радость более чем тысяче детей", - сказала маркетинтовый руководитель Omniva Рута Поле.