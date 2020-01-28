Фото: в Латгале выпал снег

Снег выпал в Дубули, Резекненский край. Снежный покров не очень толстый - всего три-четыре сантиметра.

Ранее NASA опубликовало информацию, что минувшее десятилетие на всей планете стало самым теплым. Тем временем латвийские синоптики сообщили, что январь этого года уже стал самым теплым в истории метеонаблюдений. Если сбудутся прогнозы на февраль, то эта зима станет самой теплой и побьет рекорд 1924-1925 года, когда в декабре, январе и феврале, средняя температура составила +1 градус. Средняя температура этой зимой - плюс 2,9 градуса.

ФОТО: Jānis Kuzminskis

Как уже писал TVNET, в опубликованном на этой неделе сообщении Банка международных расчетов сказано, что климатические изменения могут вызвать и экономический кризис. В сообщении руководителей центрабанков стран предупредили, что сейчас в их распоряжении не хватает инструментов, чтобы предотвратить один из крупнейших экономических катаклизмов в истории, сообщал The New York Times.

ФОТО: Jānis Kuzminskis

В сообщении базируемого в Швейцарии Банка международных расчетов сказано, что есть сигналы, которые свидетельствуют - климатические изменения уже в течение ближайших десятилетий повлияют не только на погодные и природные явления, но и на финансовую сферу.

"Климатические изменения - это то, что создает беспрецедентные вызовы человечеству. Как наши сообщества, так и центрабанки и контролеры банков не могут быть уверены в том, что мы имеем иммунитет к рискам, вызванным климатическими изменениями", - сказал руководитель Банка Франции Франсуа Виллерой де Голе.