В Риге выступят молодые артисты Jony, Andro и Elman

Песни молодых исполнителей лейбла Raava Music занимают верхние строчки топ-чартов Apple Music, "ВКонтакте" и других стриминговых сервисов в России и СНГ.

Jony - его называют романтичным певцом из России.

С выходом своей работы "Аллея" молодой музыкант прославился, а видео-клип на песню собрал более 28 миллионов просмотров на Youtube. Сольный альбом артиста "Список твоих мыслей" в первые дни попал на первые строчки хит-парадов AppleMusic и "ВКонтакте" и держится в топе до сих пор.

Elman - артист, популярность которого с каждым днем набирает обороты. Его песни: "Нирвана", "Кроссы", "Мой океан", "Спаси меня", "Антигерой" входят в плейлисты главных музыкальных чартов, а работа "Адреналин" завоевывает любовь зрителей еще и на видео-площадках сети. По-совместительству Elman является продюсером музыкального лейбла Raava Music, с которым сотрудничают Jony и Andro.

В восьмом сезоне шоу "Голос" участница Анастасия Маркова из команды Гагариной исполнила песню Jony - "Комета".

Andro является самым молодым артистом из тройки. Его также как и Jony приписывают к самым романтичным российским музыкантам.

В 13 лет артист принял участие в создании хита "Санта Лючия", популярной группы Quest Pistols Show.

Именно его голос так ярко всплывает в памяти миллионов при упоминании этого трека. А сегодня собственная работа музыканта "Инопланетянин" подарила ему тысячную армию фанатов, для которой он в свою очередь активно готовит много нового материала. Недавно музыкант выпустил сольный альбом MoonFlave. Головокружительный успех релиза подтверждают верхние позиции на главных музыкальных digital-площадках.